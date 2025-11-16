Conductores de buses de Lleida cortan el tráfico para reclamar mejoras salariales

Conductores de autobuses interurbanos de Lleida se han concentrado en distintos puntos de la provincia este domingo, durante una jornada de huelga para exigir mejoras salariales. Los manifestantes han cortado durante dos horas el tráfico de vehículos en la avenida Catalunya de Lleida, justo delante de la estación de autobuses, mientras que en el Pirineo han interrumpido el paso de vehículos una hora en la N-230 a la entrada de Vielha. La previsión es repetir los cortes durante la tarde, entre las 17:00 y las 19:00 horas en la capital del Segrià y entre las 18:00 y las 19:00 horas en la Vall d'Aran. Las movilizaciones llegan después de la falta de acuerdo con la patronal en relación con las condiciones laborales del sector. Asimismo, se han decretado servicios mínimos del 33% durante todo el día.

En un principio, la parte sindical del sector defendía una propuesta del 5,5% anual para 2025, 2026, 2027 y 2028 sobre todos los conceptos salariales, mientras que la propuesta de la patronal era el incremento del 4,5% sobre el salario base. Ante la mediación del Tribunal Local de Catalunya (TLC), sin embargo, los trabajadores estaban dispuestos a aceptar la propuesta intermedia con un incremento salarial del 4,5% para los años 2025 y 2026 y del 5% para el 2027 y 2028. A pesar de ello, la patronal mantuvo el 4,5%. Por eso, el sector se ha visto abocado a la jornada de huelga y a llevar a cabo movilizaciones.

"Es inconcebible que estemos así. Queremos que la patronal acepte la propuesta mediadora que se encuentra a medio camino entre las dos partes", ha exigido Joan Riba, responsable del sector de transportes de CCOO de Lleida. Riba ha avisado de más acciones de cara al puente de la Purísima hasta que no haya un acuerdo para acercar los salarios de los conductores de la demarcación de Lleida con los del resto de Catalunya.

Diferencias salariales

Según datos de CCOO, la diferencia salarial entre los conductores de la zona de Ponent y el Pirineo es de 400 euros con los trabajadores de Barcelona, de 320 euros con los de Tarragona y de cerca de 300 euros con los de Girona. "Los conductores tenemos la responsabilidad de muchas vidas por 1.187 euros. Cada vez encontramos menos gente que quiera trabajar por este salario y muchos trabajadores se marchan a otros sectores que tienen menos responsabilidad", ha destacado Riba.

Por su parte, la secretaria de organización de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Isabel Rodríguez, ha señalado que la demanda "no es la equiparación salarial". "Somos muy conscientes de que no se puede aumentar el salario 400 euros pero sí una subida salarial base del 5% y nos estamos dejando muchos complementos por el lado", ha sentenciado. Asimismo, Rodríguez ha dicho que en la Vall d'Aran "los precios de vivienda son desorbitados y que mucha gente no los puede asumir con salarios mucho más precarios que los de Barcelona".

En la capital del Segrià, además de cortar la avenida Catalunya, los manifestantes también han retrasado la salida de algunos autobuses, hecho que ha generado inquietud entre pasajeros. "Lo sentimos, pero es necesario que tengan paciencia y solidaridad con los conductores", ha pedido Riba.

Dos de las personas afectadas por la huelga son Alexandra y Lisbeth, que han venido a Lleida desde Ibiza para coger un autobús que las lleve hasta Vielha, donde este lunes tienen que empezar a trabajar. "Buscaremos un medio alternativo como el Bla Bla Car porque nos han dicho que no habrá autobuses durante todo el día", han explicado. Otros afectados han sido viajeros que querían pasar el día en Tarragona o estudiantes que iban hacia Barcelona.