Galardones de EL PERIÓDICO
Javier Cercas, Català de l'Any 2025: El escritor seducido por la sutil relación entre lo real y lo inventado
Académico de la RAE desde hace un año, el autor de 'Soldados de Salamina', 'Anatomía de un instante' y 'El loco de Dios en el fin del mundo' ha recibido elogios y distinciones por todo el mundo
EL PERIÓDICO reformula sus premios para acercarlos a la Catalunya actual
Montserrat Fontané, Catalana de l'Any 2025: Toda una vida al mando de los fogones de Can Roca
El 24 de noviembre de 2024, hace un año, Javier Cercas ocupó la silla R mayúscula de la RAE que dejó vacante Javier Marías. Era la culminación a una obra que empezó con una novela corta, 'El móvil', publicada en 1987, y que ya enmarcaba los temas primordiales de la obra de Cercas: los límites de la ética y la sutil relación entre lo real y lo inventado. Su rotundo éxito literario comenzó con 'Soldados de Salamina', en 2001, elogiada por la crítica internacional. Ha ganado desde el premio Ciutat de Barcelona hasta el Planeta, pasando por el Nacional de Narrativa, así como una larga lista de galardones internacionales. Varias de sus obras han sido llevadas a la pantalla como ahora 'Anatomía de un instante'. La publicación de 'El loco de Dios en el fin del mundo', historia que escribió a partir de una invitación del Vaticano a un viaje con Francisco I, coincidió con la muerte del Papa, lo que supuso una promoción mundial.
