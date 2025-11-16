Medicamento adictivo
Detenido en Girona por falsificar recetas de un fármaco que se puede utilizar como droga
El arrestado, acusado de falsificación documental, logró comprar la sustancia en 13 ocasiones en cuatro farmacias diferentes
Siete detenidos en Barcelona por favorecer la inmigración irregular con empadronamientos falsos y parejas ficticias
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles 12 de noviembre a un varón como presunto autor de un delito de falsificación documental. A finales de octubre, los agentes tuvieron conocimiento de que un hombre estaría utilizando recetas falsificadas de un oftalmólogo, sin que este fuera paciente suyo, para conseguir un medicamento en varias farmacias de Girona. Después de investigar, descubrieron que el fármaco era una sustancia altamente adictiva, que podía tener efectos secundarios severos y que, en algunos casos, se utiliza como droga.
El detenido consiguió comprar el fármaco 13 veces en cuatro farmacias diferentes. Alguna vez lo adquirió dos veces en una semana a lo largo de octubre. El autor de los hechos acudió a una quinta farmacia, pero no se lo dispensaron al tener sospechas de que la receta era falsa.
Ante las evidencias, los agentes identificaron al autor de la falsificación. Finalmente lo detuvieron en Girona el pasado miércoles, como presunto autor de un delito de falsificación documental. El arrestado, que no tenía antecedentes, pasará a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Girona cuando sea requerido.
