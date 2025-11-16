Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Conferencia

Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y de la participación de España en las negociaciones

5 claves para entender la cumbre del clima de Brasil: por qué se celebra en Belém, quién asistirá (y quién no) y qué se debatirá

Todo lo que estamos ganando en el intento de salvar el mundo de la crisis climática

Una persona camina al interior del Centro de Convenciones Hangar donde se realiza la cumbre de líderes COP30, en Belém.

Una persona camina al interior del Centro de Convenciones Hangar donde se realiza la cumbre de líderes COP30, en Belém. / André Coelho / EFE

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Entre el 10 y el 21 de noviembre, diplomáticos de todo el mundo se reunirán el Belém (Brasil) para debatir sobre cómo acelerar el recorte de emisionesavanzar en adaptación climática y movilizar más fondos para la causa. Todo apunta a que este encuentro podría ser uno de los más importantes y complejos de los últimos años ya que, en la práctica, tendrá que batallar entre la urgencia planetaria y el negacionismo de países como el Estados Unidos de Trump.

Siga en este directo la actualidad sobre las negociaciones, los debates y los anuncios de la cumbre del clima de Brasil (COP30).

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
  2. Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
  3. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  4. Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
  5. ¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?
  6. De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya
  7. El agujero de la escuela inclusiva: Catalunya tiene 130.000 escolares con altas capacidades sin identificar
  8. El acusado de matar a Encarnita Polo está bajo custodia policial

Tomeu Canyelles: "El consumo de drogas sigue al ciclo económico: opiáceos en recesión, cocaína en bonanza"

Tomeu Canyelles: "El consumo de drogas sigue al ciclo económico: opiáceos en recesión, cocaína en bonanza"

¿Tienen Alzhéimer los delfines y por eso quedan a veces varados en la orilla?

¿Tienen Alzhéimer los delfines y por eso quedan a veces varados en la orilla?

Directo | Miles de manifestantes protestan en Brasil contra la cumbre del clima

Directo | Miles de manifestantes protestan en Brasil contra la cumbre del clima

Conxemar reafirma su liderazgo

Conxemar reafirma su liderazgo

Guía para padres separados que discrepan sobre el tratamiento psicológico de su hijo

Guía para padres separados que discrepan sobre el tratamiento psicológico de su hijo

Emili Navarro, padre de un niño con autismo: "La protección de la escuela especial es ficticia porque la vida no es especial"

Emili Navarro, padre de un niño con autismo: "La protección de la escuela especial es ficticia porque la vida no es especial"

Montserrat Fontané, Catalana de l`Any y Javier Cercas, Català de l`Any

Montserrat Fontané, Catalana de l`Any y Javier Cercas, Català de l`Any

En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: "Aquí a la gente le dio trabajo y casa"

En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: "Aquí a la gente le dio trabajo y casa"