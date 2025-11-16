EL PERIÓDICO reformula sus premios para acercarlos a la Catalunya actual

El comité editorial de EL PERIÓDICO, presidido por Joan Tapia y con Rafel Jorba como secretario, ha decidido aceptar la propuesta de la dirección editorial y duplicar el galardón anual que otorga el diario a la personalidad más destacada en Catalunya. A partir de la edición de este año se concederán dos distinciones, la Catalana y el Català de l’Any, como ya se ha hecho en la última edición de los premios que se dan en Barcelona. Somos perfectamente conscientes de que no todo el mundo considerará que esta es la mejor solución para asegurar la paridad de los galardonados, pues puede parecer que se crean categorías específicas por géneros. La intención de esta decisión es justo la contraria. Desde que se empezó a otorgar el premio del Català de l’Any, que en la primera edición del el año 2000 correspondió a Ernest Lluch a título póstumo justo el año que lo asesinaron, solo lo han recibido tres mujeres, fruto tanto de las votaciones populares como de las deliberaciones del jurado. Este hecho nos anima a cambiar porque lo que está claro es que Catalunya es una obra conjunta de hombres y de mujeres.

Con este paso, lo que pretendemos es insistir en nuestra prioridad de los últimos seis años, desde la adquisición del diario por parte de Prensa Ibérica: actualizar los propósitos editoriales de EL PERIÓDICO de acuerdo con la evolución de la sociedad catalana y, en este empeño, la defensa de la igualdad de género se ha convertido en una de nuestras señas de identidad editorial que ahora se traslada a los premios anuales que concedemos.

Gastronomía y literatura

Afortunadamente, candidatas no nos han faltado en esta ocasión. Y, finalmente, el comité editorial de EL PERIÓDICO ha decidido reconocer a Montserrat Fontané que desde hace seis décadas regenta Can Roca, el hogar familiar y gastronómico en el que crecieron y maduraron tres de los cocineros catalanes más reconocidos globalmente: Joan, Josep y Jordi Roca. Este reconocimiento coincide con la designación este año 2025 de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía y en estos dos hechos se concentra nuestro homenaje a los cocineros de este país que nunca habrían sido lo que son, ni hubieran tenido la singularidad que tienen sin esas generaciones que mantuvieron la cocina tradicional de este país.

El premio del Català de l’Any recae en el 2025 en un escritor, Javier Cercas que con su último libro 'El loco de Dios en el fin del mundo', inspirado en la figura del papa Francisco y publicado coincidiendo con su muerte, le ha consagrado no solo como un gran escritor catalán en lengua castellana sino como una figura internacional que interviene en la conversación global del primer cuarto del siglo XXI.

Los premios se entregarán el próximo 24 de noviembre en una gala presidida por Salvador Illa en el recinto de la Escola Industrial de Barcelona, presentada por Sergi Mas y que contará con la actuación musical de Ginestà. El evento cuenta con el patrocinio de Telefónica, Endesa, Moeve, Veolia, Glovo, Mango, Coca-Cola, Estrella Damm, Tram, Vueling, Fundació la Caixa y Copisa y contará con la presencia de una nutrida participación de la sociedad civil catalana, además de representantes políticos, empresariales y sindicales. Un año más, pues, ELPERIÓDICO renueva su compromiso con las personas que se comprometen en el progreso de Catalunya sin mancillar el medio natural. Personas que acaban siendo referentes como Javier Cercas y Montserrat Fontané.