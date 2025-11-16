Atención ágil y personalizada en servicios integrales de salud

La demanda de seguros de salud sigue creciendo en Cataluña, y más del 30% de la población cuenta ya con una póliza privada, tal y como recoge el informe anual Observatorio del sector sanitario privado 2025, elaborado por la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad). El motivo principal: la posibilidad de acceder de forma ágil a especialistas y pruebas diagnósticas, elegir centro médico y disponer de una atención personalizada y cercana.

Miles de personas buscan, en algunos casos, poder agendar una primera cita sin largas esperas en alguna de las especialidades más demandadas como son dermatología, oftalmología, traumatología y ginecología. En otros, lo que demandan son coberturas de psicología, fisioterapia u odontología. Todas ellas, junto con el acceso a urgencias 24 horas y pruebas diagnósticas como ecografías o resonancias magnéticas son coberturas y servicios que cada vez tienen más peso.

Una oferta flexible que se adapta a cada usuario

Las necesidades de las personas cambian y por eso la marca especializada en salud MEDIFIATC, de FIATC Seguros, ha reforzado su oferta con nuevos servicios que responden a las inquietudes y demandas actuales de sus más de 336.700 asegurados. Incluye garantías asistenciales como medicina primaria (medicina general y pediatría), todas las especialidades médicas para visitas, pruebas, tratamientos y hospitalización.

MEDIFIATC incluye asistencia a domicilio y atención médica 24h. Asimismo, garantiza la atención en todas las especialidades para visitas, pruebas, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, hospitalización y cobertura dental, además de acceso a los servicios de urgencias en todo el país y el extranjero.

En total, los asegurados tienen acceso a 3.563 centros sanitarios y 24.171 profesionales en todo el país, equipados con tecnología de última generación, para disfrutar de los servicios más demandados entre los que destacan reproducción asistida, ecografías 3D, test prenatal no invasivo y test de preeclampsia en el ámbito de la salud prenatal y embarazo; la medicina del deporte incluye fisioterapia avanzada, ondas de choque, ergometrías; para el cuidado del bienestar y la salud emocional ofrece asistencia de psiquiatría, psicología, atención a trastornos alimentarios, logopedia infantil y adulta; también cubre las necesidades relativas a la nutrición con endocrinología, pruebas genéticas para celiaquía, planes personalizados, seguimiento experto, y por último ofrece programas específicos de medicina preventiva.

La Clínica Diagonal, un valor añadido

Uno de los elementos diferenciales de la compañía es la posibilidad de acudir a la Clínica Diagonal, centro de referencia que ha ampliado recientemente sus instalaciones en Barcelona. A su atención especializada se suma una oferta de servicios integrales y ágiles, sin esperas, con más consultorios y por tanto más servicios y profesionales.

Consultas externas / .

Una atención multicanal que se adapta a cada necesidad

La multicanalidad es otro de los pilares de la compañía. Los asegurados pueden ser atendidos de forma presencial, por videollamada, chat médico o vía telefónica. Un claro ejemplo de la apuesta por la innovación es Telederma, el servicio de dermatología digital que permite obtener un diagnóstico o cita preferente enviando una fotografía de la zona afectada junto con la descripción de los síntomas desde la app de FIATC (disponible para Android e iOS).

De igual forma, gracias a la tarjeta virtual desde la misma aplicación móvil gestiones administrativas como recibos, cumplimentación de documentación o solicitud de autorizaciones. Cabe destacar que solo un 20% de las pruebas requiere autorización, y esta se resuelve en un plazo máximo de 48 horas.

Siete pólizas para perfiles distintos

Las necesidades de cada persona son distintas, por lo que contar con diversas coberturas resulta fundamental. Por ello, FIATC ha diseñado diferentes siete modalidades que facilitan la elección adecuada.

El seguro más completo, con o sin copago es MEDIFIATC y la modalidad básica a precio reducido es MEDIFIATC START. Para aquellas personas que quieran tener libertad de elección de centros pueden contratar MEDIFIATC REEMBOLSO, a través de un modelo de reembolso. Si lo que se busca es libertad de elección para los servicios de ginecología y pediatría, cuentan con la póliza MEDIFIATC SELEC. Y para quienes deseen acceder a todos los lservicios de la Clínica Diagonal y sin copago, tienen MEDIFIATC DIAGONAL.

La posibilidad de adaptar las coberturas en función de momentos concretos en la vida de las personas es algo que ha tenido en cuenta la compañía, y para ello ha lanzado una póliza adaptada a personas mayores de 60 años, la MEDIFIATC ADVANCE y otra para personas con diabetes, llamada MEDIFIATC D.

La prevención como primer paso hacia una buena salud

Uno de los mayores beneficios de contar con un seguro de salud es su enfoque preventivo y su capacidad para garantizar un seguimiento continuo de cualquier dolencia. Las coberturas preventivas y orientadas al bienestar —chequeos, programas de detección temprana, psicología, nutrición, medicina del deporte, fisioterapia… — permiten identificar enfermedades a tiempo y reducen riesgos, especialmente en personas con antecedentes familiares.

Además del acceso ágil a la sanidad privada, estos programas contribuyen a optimizar recursos en la sanidad pública, apoyando su sostenibilidad y manteniendo la calidad asistencial para todos.