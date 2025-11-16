Videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'
No me gustan las amistades de mi hijo: "Si presiono a mi hijo desde el miedo, se va a bloquear"
Samanta Villar y sus invitadas, la actriz Maria Molins y la 'coach' y mentora familiar Carmina Benamunt, exploran las opciones que van de la prohibición al diálogo. Cómo gestionar el temor a las "malas influencias"
Bullying, inacción y silencio: "El bullying empieza en casa cuando criamos a un niño tirano"
En la crianza de los hijos suceden cosas inesperadas con las que debemos lidiar. Puede que un día veas a tus hijos por la calle con su grupo de amigos y te des cuenta de que hay entre ellos alguno que no te gusta nada. No sabes cómo explicarlo bien, pero hay algo en esa persona que enciende tus alarmas: su forma de hablar, sus hábitos, o simplemente la sensación de que no “encaja” en los valores de casa.
Y ahí empieza el dilema: ¿Intervenimos? ¿Confiamos? ¿Les prohibimos verlos? ¿Hasta qué punto debemos protegerlos? La infancia y la adolescencia son ya, de por sí, etapas de descubrimiento y búsqueda de identidad, de grupo, de referentes… y los amigos se convierten en ese espejo donde se miran. Pero, ¿qué pasa cuando ese espejo nos inquieta? ¿Son realmente “malas influencias” o somos nosotros quienes proyectamos nuestros miedos?
En el pódcast 'Sobrevivir a la crianza' hablaremos de ese desafío emocional y educativo, de la mano de Carmina Benamunt, 'coach' y mentora familiar especializada en desarrollo adolescente, y María Molins, actriz de cine, teatro y televisión, madre y una mujer con una gran sensibilidad. Carmina acompaña a familias que buscan comunicarse sin gritos ni castigos, y su lema lo dice todo: “Pase lo que pase, vente arriba.”
María Molins comparte con los seguidores de 'Sobrevivir a la crianza' su propia experiencia como hija. “Tuve una adolescencia intensa”, asegura, entre risas y confidencias.
Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'
Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.
