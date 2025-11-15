Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IDIOMAS

La Red Europea de Igualdad Lingüística (ELEN) reconoce la situación de "emergencia" del catalán

Esta decisión, según expertos, "contribuye a que se haga más incidencia en las instituciones europeas para que, entre otros, se reconozca la oficialidad del catalán en la Unión Europea"

Asamblea General de la Red Europea de Igualdad Lingüística (ELEN), celebrada en Barcelona

Asamblea General de la Red Europea de Igualdad Lingüística (ELEN), celebrada en Barcelona / CIEMEN

EP

BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Unos 80 delegados de asociaciones que trabajan en defensa de lenguas minoritarias y minorizadas de toda Europa se han reunido este fin de semana en la Asamblea General de la Red Europea de Igualdad Lingüística (ELEN), celebrada en Barcelona, donde han reconocido la situación de "emergencia lingüística" del catalán.

Entre las resoluciones aprobadas en el marco de la asamblea, la ELEN también ha reclamado a los estados y gobiernos una implementación completa de la Declaración Universal por los Derechos Lingüísticos, informa la organización este sábado en un comunicado.

Noticias relacionadas y más

La vicepresidenta del Ciemen, Xesca Oliver, ha valorado que el hecho que la ELEN reconozca la emergencia lingüística del catalán "contribuye a que se haga más incidencia en las instituciones europeas para que, entre otros, se reconozca la oficialidad del catalán en la Unión Europea".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
  2. Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
  3. ¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?
  4. De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya
  5. Expulsados de España 16 multirreincidentes por múltiples delitos cometidos en Catalunya
  6. Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'También enseñan y educan
  7. Los vídeos con los que los narcos andaluces vacilan en TikTok: '¿Quién manda en el mar?
  8. El agujero de la escuela inclusiva: Catalunya tiene 130.000 escolares con altas capacidades sin identificar

La Red Europea de Igualdad Lingüística (ELEN) reconoce la situación de "emergencia" del catalán

Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Asturias

Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Asturias

El acusado de matar a Encarnita Polo está bajo custodia policial

Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada

Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada

Alerta alimentaria en España: retirada masiva de quesos por listeria

Alerta alimentaria en España: retirada masiva de quesos por listeria

Directo | Miles de manifestantes protestan en Brasil contra la cumbre del clima

Directo | Miles de manifestantes protestan en Brasil contra la cumbre del clima

Una jueza de Palma concede la residencia a un extranjero con un antecedente por falsedad al no suponer una amenaza a la seguridad

Una jueza de Palma concede la residencia a un extranjero con un antecedente por falsedad al no suponer una amenaza a la seguridad

Hallan a una pareja muerta con signos de violencia en Madrid