IDIOMAS
La Red Europea de Igualdad Lingüística (ELEN) reconoce la situación de "emergencia" del catalán
Esta decisión, según expertos, "contribuye a que se haga más incidencia en las instituciones europeas para que, entre otros, se reconozca la oficialidad del catalán en la Unión Europea"
EP
Unos 80 delegados de asociaciones que trabajan en defensa de lenguas minoritarias y minorizadas de toda Europa se han reunido este fin de semana en la Asamblea General de la Red Europea de Igualdad Lingüística (ELEN), celebrada en Barcelona, donde han reconocido la situación de "emergencia lingüística" del catalán.
Entre las resoluciones aprobadas en el marco de la asamblea, la ELEN también ha reclamado a los estados y gobiernos una implementación completa de la Declaración Universal por los Derechos Lingüísticos, informa la organización este sábado en un comunicado.
La vicepresidenta del Ciemen, Xesca Oliver, ha valorado que el hecho que la ELEN reconozca la emergencia lingüística del catalán "contribuye a que se haga más incidencia en las instituciones europeas para que, entre otros, se reconozca la oficialidad del catalán en la Unión Europea".
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- ¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?
- De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya
- Expulsados de España 16 multirreincidentes por múltiples delitos cometidos en Catalunya
- Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'También enseñan y educan
- Los vídeos con los que los narcos andaluces vacilan en TikTok: '¿Quién manda en el mar?
- El agujero de la escuela inclusiva: Catalunya tiene 130.000 escolares con altas capacidades sin identificar