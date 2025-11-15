La Red Europea de Igualdad Lingüística (ELEN) reconoce la situación de "emergencia" del catalán

Unos 80 delegados de asociaciones que trabajan en defensa de lenguas minoritarias y minorizadas de toda Europa se han reunido este fin de semana en la Asamblea General de la Red Europea de Igualdad Lingüística (ELEN), celebrada en Barcelona, donde han reconocido la situación de "emergencia lingüística" del catalán.

Entre las resoluciones aprobadas en el marco de la asamblea, la ELEN también ha reclamado a los estados y gobiernos una implementación completa de la Declaración Universal por los Derechos Lingüísticos, informa la organización este sábado en un comunicado.

La vicepresidenta del Ciemen, Xesca Oliver, ha valorado que el hecho que la ELEN reconozca la emergencia lingüística del catalán "contribuye a que se haga más incidencia en las instituciones europeas para que, entre otros, se reconozca la oficialidad del catalán en la Unión Europea".