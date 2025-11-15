La portada de EL PERIÓDICO del 16 de noviembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 16 de noviembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
  2. Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
  3. ¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?
  4. De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya
  5. Expulsados de España 16 multirreincidentes por múltiples delitos cometidos en Catalunya
  6. Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'También enseñan y educan
  7. El agujero de la escuela inclusiva: Catalunya tiene 130.000 escolares con altas capacidades sin identificar
  8. Los vídeos con los que los narcos andaluces vacilan en TikTok: '¿Quién manda en el mar?

El barco de Médicos sin Fronteras 'Oyvon' rescata a sus primeros 41 migrantes en el Mediterráneo

Fallece un hombre de 44 años tras caer en parapente en Alicante

La adolescente británica rescatada en el mar en Lloret se encuentra en estado crítico en el Trueta

Más allá de Rosalía: ¿por qué repunta la religión entre los jóvenes?

La Red Europea de Igualdad Lingüística (ELEN) reconoce la situación de "emergencia" del catalán

Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Asturias

El acusado de matar a Encarnita Polo está bajo custodia policial