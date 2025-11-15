La inmigración se duplica en Euskadi en una década y ya representa el 14% de la población

"A ver, ¿tú ves esas escaleras de ahí? Las llamamos las gradas. Desde ahí ellos fichan a quién se puede robar, se van diciendo entre ellos las posibles presas que ven y luego, cuando roban, el móvil, las cadenas, o lo que sea, se van a la carrera por las escaleras". Son las 21.17 horas de un miércoles cualquiera en la plaza Miguel de Unamuno de Bilbao y Gloria, unos 60 años, perro atado en corto, da una 'masterclass' de cómo se roba en su barrio.

"Es que lo vemos todos los días", razona mientras enciende un pitillo. Decenas de personas beben y cenan en las numerosas terrazas de la plaza mientras varios grupos de chavales, de origen magrebí, deambulan por la zona, observando detenidamente el paisanaje que se mueve por un centro de la ciudad ahora mismo en ebullición. Con más de 20ºC de temperatura, no hace falta ni la chaqueta para salir a pasear.

"Están siempre aquí; hace unos meses pusieron cámaras para aumentar la seguridad, decían, pero a ellos se la trae al pairo", dice la mujer. "Hay veces que cuando roban luego se cambian la camiseta entre ellos para que no se les identifiquen", suelta su marido, Andrés, hostelero de profesión. Ella dice que vota PSE; él se reconoce "de derechas, del PNV de toda la vida", pero los dos aseguran que si no votan a Vox en las próximas elecciones "no será por falta de ganas". "Joder, es que los políticos que tenemos ahora hacen todo lo posible para que sea así", protesta el hombre.

– ¿Y qué les parece que la Ertzaintza sea la primera policía que dé los datos de delincuencia por procedencia de los detenidos?

– ¿Qué me va a parecer? Bien, es lo que hay.

Hace apenas dos semanas, el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria (PNV), sorprendía asegurando que la Ertzaintza iba a informar públicamente sobre la procedencia de las personas que cometían delitos. Las categorías, que ya llevaban días siendo identificables en las notas de prensa, son españoles, magrebís, latinoamericanos, subsaharianos, europeos o asiáticos. Desde este jueves, la Ertzaintza ya incluye en sus informes el lugar de nacimiento de los detenidos y la estadística se puede consultar en la página web oficial de la Policía autonómica. En el primer informe se pueden comprobar los datos acumulados entre enero y septiembre.

Esta publicación se ha hecho en medio de la polémica suscitada después de que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco cambiara de criterio el pasado mes de octubre y comenzara a informar en sus notas de prensa de la procedencia geográfica de los detenidos, cuando no son de nacionalidad española.

"Para que PP y Vox den a los medios los datos de delitos a su conveniencia, prefiero hacerlo yo de manera clara", decía en una entrevista a la cadena SER, la única concedida sobre este asunto [este periódico ha tratado sin éxito de obtener declaraciones de su Gabinete varias veces esta semana]. Zupiria defendía que "hay que abordar el debate de la seguridad sin complejos" y "con seriedad", poniendo encima de la mesa "todos los datos".

Según los datos del primer informe de la Ertzaintza sobre los nueve primeros meses del año, de las 17.849 detenciones (por homicidios, hurtos, robos, agresiones sexuales, tráfico de drogas...) que se cometieron, 8.222 fueron a extranjeros, es decir, cerca del 46%. Sin embargo, hay muchos matices en esta cifra.

La delincuencia, es cierto, no ha parado de crecer en los últimos años en Euskadi. De acuerdo al balance de criminalidad del País Vasco publicado por el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 108.163 infracciones penales, un 0,3% más que el año anterior. Los delitos por tráfico de drogas aumentaron un 15%; las agresiones sexuales, un 29% y los robos con fuerza un 3%. Solo un dato para ilustrar el avance de la criminalidad en los últimos tiempos: en 2024 la Ertzaintza decomisó 1.347 navajas, cuchillos y otros objetos punzantes, casi cuatro al día, frente a los 653 de 2019.

El progresivo aumento de delincuencia coincide con un momento en el que el País Vasco ha batido récord de población nacida en el extranjero, ya que se ha alcanzado la cifra de 316.942 personas, un 14,1% del total de la población vasca, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Hace justo 10 años, la población extranjera se situaba justo en la mitad: en 137.397 personas.

Más allá del discurso alentado por la extrema derecha y que relaciona con obsesión inmigración y delincuencia, lo cierto es que el País Vasco se está enfrentando a una nueva y compleja realidad. La llegada de población migrante no solo ha cambiado el paisaje de Euskadi con una diversidad hace una década desconocida –el 46% son de latinos; el 24% africanos, el 21% europeos y el 7,8% asiáticos–. La brecha social entre autóctonos y extranjeros también está ahí. Por ejemplo, mientras que entre los primeros la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en un 4%, el porcentaje se eleva hasta el 20% entre los migrantes.

La desigualdad también impacta en el mercado laboral: la tasa de paro de los extranjeros alcanza el 19% (32,2% entre africanos) frente al 7,8% de los autóctonos. Aun así, la estadística apunta a una cierta estabilidad y arraigo: la tasa de ocupación del colectivo migrante es de más del 60%: el 71,2% de quienes trabajan tienen contrato indefinido, el 19% lo hace a tiempo parcial y el 5,5 % no cuenta con contrato.

Partiendo de esta radiografía, la iniciativa de Zupiria ha provocado todo tipo de reacciones, desde la oposición de las asociaciones de ayuda a los inmigrantes y Bildu, que lo consideran un error grave, ya que "se está estigmatizando" a un importante sector de la población –de hecho, solo 0,19 % de la población extranjera en Euskadi está en prisión–, al reconocimiento de la propia Ertzaintza. "Es una reflexión valiente, es un paso adelante, ahora hay que ver qué herramientas utilizamos para enfrentarnos a ello", afirma Sergio Gómez de Segura González, secretario de Erne, el sindicato mayoritario de la policía autonómica, que tiene en sus competencias la seguridad ciudadana.

De hecho, la policía vasca se está enfrentando a un fenómeno bien conocido en, por ejemplo, Catalunya: la multirreincidencia delincuencial. Individuos, un grueso de origen extranjero, que se dedican mayormente al hurto, al robo y al tráfico de drogas.

Según admite Gómez, la Ertzaintza no estaba preparada "para un aumento de la delincuencia como este" -de un 14% desde 2019-, ya que parte de la formación que muchos agentes recibieron en su día iba más encaminada a luchar contra la 'kale borroka'. "Somos un tipo de policía preparada para un tipo de trabajo que cada vez se da menos", sostiene el secretario del sindicato de la Ertzaintza, cuerpo que cuenta con cerca de 7.300 agentes en toda Euskadi, lejos todavía de los 8.000 que están contemplados por ley y a los que se ha comprometido el Gobierno vasco para 2030. "Queremos más plantilla, más formación y un replanteamiento de la Policía, no solo para la Ertzaintza, sino también para la local", concluye.

"Es que no hay coordinación entre policías, ni siquiera de bases de datos, es absurdo", destaca Esther Martínez, secretaria general del PP vasco y portavoz popular en el Ayuntamiento de Bilbao, que achaca al Gobierno vasco de "dejación de funciones" durante años en el tema de seguridad. Para Martínez, la nueva política de comunicación de los delitos es solo "una pose, parte de una estrategia porque no se ve una acción", pero aplaude que se haga porque "son los datos".

"Nos llevan años acusándonos de ser alarmistas cuando solo hemos dado los datos oficiales", sostiene la popular, que incide que en la calle hay sensación de inseguridad, ya que se producen hurtos en todas las partes de la ciudad y han aumentado notablemente "los delitos sexuales y contra mayores".

Martínez alerta sobre la multirreincidencia de los delincuentes, "algo alarmante", por lo que reclama "más juicios rápidos" y un "servicio de patrulla a pie" por la ciudad, donde la seguridad se ha convertido en la primera problemática para sus habitantes, por encima de la vivienda, según una encuesta del Ayuntamiento.

"A una amiga, volviendo a casa por la noche, le hicieron el mataleón [una técnica de estrangulamiento] en la Gran Vía y le robaron el móvil. Ahora a casa no puedes volver sola, vuelves dos o tres", denuncia Leire, empresaria, que está tomando algo con amigos en la terraza del Sacacorchos, en Abando, un barrio bien de Bilbao. "¿Y no te acuerdas de que te intentaron meter la mano en el bolso en San Francisco?", le recuerda su novio, del PNV, pero que tiene dudas de cara a las próximas elecciones. "Si es que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra", razona. "Por este bar vienen muchos buscando turistas y gente mayor a la que robar; les tenemos fichados", relata una camarera de Abando.

La zona de San Francisco, temida por muchos bilbaínos –"es zona hostil, sí, yo a veces aviso a los turistas que no vayan por ahí", admite el botones de un céntrico hotel– es sin duda una de las más complicadas de la ciudad. "La gente ya está en plan que va a vender la casa porque ya no aguanta más", reconoce Rosa, que lleva tres años viviendo con su pareja en el barrio.

"Es que todos los días pasa algo. Robos, ruidos, peleas...", asegura mientras pasea al perro por una calle plagada de comercios latinos y magrebís. Una patrulla de la Policía Municipal hace guardia en una de las plazas principales del barrio, donde hay mucho menudeo de droga a todas horas. "Es una zona difícil", concede el agente de Bilbao, una ciudad que registró 29.751 delitos en 2024, un 2,5% más que en 2023, de los que 245 fueron agresiones sexuales, un 48,8% más (un aumento preocupante pero similar a otros lugares, ya que las denuncias se han incrementado en un delito con una cifra oculta muy significativa).

Desde el PSE, que gobierna el País Vasco con el PNV, apuestan también por la "transparencia", pero tienen claro que no hay un "binomio delincuencia-inmigración" como quieren explotar los partidos de derecha para "provocar miedo y enfado", sino que tiene que ver con el "ámbito social, con la pobreza y la exclusión". Para Ekain Rico, secretario general del grupo parlamentario de los socialistas vascos, "el planteamiento del consejero Zupiria se hizo de una forma equívoca", ya que parecía una "cesión a las preguntas de la extrema derecha" cuando los datos aportados en verdad ya eran públicos. "Cualquier debate que se abra con el tema de seguridad requiere de sosiego", sostiene el cargo socialista.