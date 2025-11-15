El agujero de la escuela inclusiva: Catalunya tiene 130.000 escolares con altas capacidades sin identificar

Prácticamente desconocidas en las aulas hasta hace un par de décadas, las altas capacidades intelectuales están ahora más presentes en la comunidad educativa. Sin embargo, esta neurodivergencia –que implica un nivel de aptitud sobresaliente, una capacidad excepcional para razonar y aprender y una competencia en varias áreas muy por encima de la media– sigue sin ser una prioridad del sistema educativo. Entre otros motivos, por el infradiagnóstico.

En Catalunya, durante el curso 2023-24, se identificaron 4.200 estudiantes con altas capacidades desde primaria hasta bachillerato, una cifra que supone el 0,3% del alumnado y que además desprende una importante brecha de género (2.700 chicos y 1.500 chicas). Teniendo en cuenta que la comunidad científica calcula que esta neurodivergencia está presente en el 10% de los menores, la realidad es que las aulas catalanas tienen 130.000 niños y niñas sin identificar. Ellos y ellas no son neurotípicos y necesitan un acompañamiento educativo especial para desarrollar todo el potencial con el que vienen de fábrica y convertirlo en excelencia. Entre otras cosas, requieren adaptación curricular. No ofrecerles atención personalizada supone agujerear, todavía más, la escuela inclusiva. Son chavales que pueden acabar desmotivados, víctimas del fracaso escolar y con problemas de inserción en el futuro.

Un tercio de los menores con alta capacitación acaban en las garras del fracaso escolar y, de adultos, sufren problemas de inserción social y laboral

“La sociedad se está perdiendo mucha gente capaz de hacer muchas cosas. Gente feliz, socialmente integrada y productiva. Futuros profesionales con ideas nuevas que hacen avanzar la sociedad, desde ingenieras hasta fontaneros”, resume el profesor universitario Teo Jové, miembro de la asociación de familias de niños, niñas y adolescentes con altas capacidades (Fanjac) y director de la recién nacida cátedra de Altas Capacidades en la Universitat de Girona (UdG), que cuenta con la colaboración del Departament d’Educació. Es la primera unidad académica similar en los campus catalanes y la segunda en toda España tras la de Pablo de Olavide (Sevilla).

El infradiagnostico y la falta de atención específica no sale gratis a la sociedad. Según las investigaciones que maneja la cátedra de la UdG, un tercio de los menores con alta capacitación acaban en las garras del fracaso escolar porque nadie les ha enseñado bien a estudiar y, de adultos, sufren problemas de inserción social y laboral. Otro tercio hace referencia al talento perdido: están integrados en la sociedad pero no han desarrollado el potencial con el que nacieron y suelen tener una baja autoestima. El último tercio, finalmente, son personas que han sido acompañadas y atendidas adecuadamente en el entorno educativo y familiar y han maximizado sus habilidades en diferentes campos.

"El tratamiento y la atención a los alumnos con capacidades superiores a la media es insuficiente y dista de ser el adecuado" — Daniel Arias, catedrático y divulgador

"En España, el tratamiento y la atención a los alumnos con capacidades superiores a la media es insuficiente y dista de ser el adecuado", critica el catedrático de la Universidad de Granada Daniel Arias, autor de 'Querido alumno: te estamos engañando', ensayo que dedica un capítulo a "los grandes olvidados" del sistema educativo. El profesor pide aumentar la identificación y establecer programas escolares de enriquecimiento y profundización en materias específicas. También aconseja a las universidades que abran la matriculación en el primer curso a estudiantes altamente capaces de ESO y bachillerato, una iniciativa que llevará a cabo la facultad de Ciencias de la Universitat Autònoma de Barcelona el curso que viene.

Acompañamiento emocional

Las familias de Fanjac –asociación que lleva activa 20 años y que tiene sedes en Barcelona, Lleida y Girona– recuerdan que la escuela no solo debe atender académicamente a estos chavales sino también acompañarles emocionalmente. No hay dos cerebros iguales y encontrar a dos niños con idéntica alta capacidad es muy difícil. En líneas generales, son chavales que aprenden rápido, tienen un gran vocabulario y una gran memoria, son creativos y perfeccionistas, gozan de un pensamiento analítico y suelen ser sensibles y empáticos. También son intensos emocionalmente, recuerdan los autores del libro ‘Hijos con altas capacidades’, Beatriz Belinchón, Mario Belda y Maider Belda. Puede darse el caso de que la alta capacidad intelectual conviva con alguna otra neurodivergencia, como autismo, trastorno de déficit de atención o dificultad de aprendizaje.

"Ni son frikis ni antisociales ni sacan sobresaliente en todas las asignaturas. Son personas con una manera de ser y una manera de pensar diferente al resto" — Teo Jové, director de la cátedra de Altas Capacidades de la UdG

Escuela inclusiva

Los menores con talento excepcional ni son frikis ni son antisociales ni sacan sobresaliente en todas las asignaturas. Sí son personas con “una manera de ser y una manera de pensar diferente al resto”, resume Jové. Sin embargo, la alta capacidad –que no es ni una enfermedad ni un trastorno– es una mera posibilidad que solo se desarrolla si se dan las condiciones adecuadas, insiste el profesor universitario Javier Tourón, catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación y uno de los mayores expertos en este campo. Es decir, la capacidad (o aptitud) es el potencial que puede (o no) dar lugar al desarrollo de un determinado talento, matiza el autor de ‘Navegando hacia el talento. Porque el talento que no se cultiva, se pierde’, un ensayo que reflexiona sobre la necesidad de convertir los colegios e institutos en espacios de aprendizaje verdaderamente personalizados. “La escuela inclusiva es muy bonita, pero imposible de hacerla realidad sin recursos”, añade Jové, que destaca que el Departament d’Educació tiene voluntad pero actualmente está “desbordado”.

Formación a maestros

La cátedra de la UdG tiene por objetivo otorgar a la alta capacidad el lugar que se merece en la sociedad y en el entorno educativo. Para ello, emprenderá una labor de formación dirigida a los maestros. “Queremos que los grados de Magisterio y Psicología incluyan estudios sobre alta capacidad”, explica Jové. La unidad, que también fomentará la divulgación entre la sociedad en general para derrumbar mitos fruto del desconocimiento, promoverá la investigación.

Una de las primeras actividades de la cátedra consistirá en la grabación de un pódcast que tendrá cuatro episodios: uno general y otros tres dedicados a la identificación de la neurodivergencia, la intervención en la escuela y la salud. El programa de radio levantará el telón en diciembre, mes en el que también se llevará a cabo otro proyecto, un programa para niños y niñas desde 1º de primaria hasta bachillerato con actividades para cubrir diversos talentos, desde el científico hasta el creativo o el matemático. De momento, están apuntados 80 estudiantes (el año pasado fueron 110), que acudirán a las sesiones durante cinco sábados. Esta misma iniciativa se extenderá a los docentes (para los que también hay cursos de verano) y para las familias.

Fanjac recuerda la importancia de que familias y docentes entiendan las necesidades de los niños, niñas y jóvenes con altas capacidades y les brinden el apoyo que requieren, “potenciando al máximo sus talentos sin olvidar su dimensión emocional y social”. También reclama a la sociedad en general un esfuerzo de sensibilización y concienciación sobre la importancia de no perder el talento y poder utilizarlo como “herramienta para el progreso de la humanidad”.