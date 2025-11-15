Mario Belda, psicólogo: "Si a tu hijo le detectan altas capacidades, alíate con el profesor y no vayas con exigencias"

Ingeniero informático y psicólogo, Mario Belda tiene altas capacidades. También sus tres hijos, su mujer, su hermana y sus dos sobrinos. Su cerebro no neurotípico le hace “inmensamente feliz”, pero cuando tenía 13 años lo único que quería era “ser normal”. Con el objetivo de orientar y asesorar a familias y educadores, Belda constituyó en San Sebastián la fundación Jasón, que también tiene sede en Madrid. Además, junto con su hermana, la psicopedagoga Maider Belda, y la abogada Beatriz Belinchón, ha publicado ‘Hijos con altas capacidades, educarles felices’ (RBA), un manual que derrumba mitos y disecciona los errores y los aciertos en la educación y crianza de los niños y niñas con altas capacidades.

–¿Cuáles son los primeros signos de las altas capacidades?

–Lo que más llama la atención es el desarrollo precoz y espontáneo del lenguaje, así como el interés por temas que no tocan a su edad y mucha intensidad emocional. Son niños que perciben más y lo procesan con mayor profundidad. Estos signos se pueden notar desde que tu hijo tiene meses, pero no tienen por qué ir asociados a un alto rendimiento académico o a que brille en un área determinada. Tampoco quiere decir que sean más maduros emocionalmente. Los hay que tienen terror porque los Reyes Magos entren en casa y también, con 3 años, pueden sentir pánico a que sus padres se mueran. Si tú les dices que eso no va a pasar, ellos te responden: “No mientas, vas a morir y no sabes cuándo”.

–Si empiezo a ver en mi hijo estos ‘síntomas’, ¿qué debo hacer?

–Si el chaval no tiene problemas, si les ves curioso y pregunta más de lo que se espera a su edad pero está feliz en la escuela, lo mejor es limitarse a satisfacer su curiosidad. Sin excedernos, eh, que a veces preguntan lo que no toca. Mi hijo, cuando tenía 2 años, me preguntó si íbamos a quemar a mi abuela (que acababa de fallecer) o se iba a ir al cielo. No eludí la pregunta, pero tampoco le di una clase de religión. Mi primer consejo a las familias, más que llevarle a un sitio cuando cumpla los 3 años, es que se formen y se informen sobre cómo acompañar a sus hijos, cómo conectar emocionalmente con ellos y cómo ponerles límites. No solamente está nuestro libro, 'Hijos con altas capacidades' (RBA), hay mucha literatura científica. Eso sí, hay que mirar bien las fuentes.

–El colegio debería apoyar, pero la escuela inclusiva tiene muchos agujeros.

–Hay profesores con 25 alumnos en clase. De ellos, tres tienen trastorno de déficit de atención, otros tres autismo, otro un problema de personalidad y otro lo está pasando fatal por el divorcio de sus padres. Y a todos hay que enseñarles matemáticas. Y entonces vas tú, con tu informe de altas capacidades, y le dices que tu hijo necesita atención especial. Te miran diciendo: “¿Qué quieres que haga?”.

–¿Qué hacemos?

–Convertirnos en los aliados del profesor y no ir a ellos con la carta de exigencia sino con soluciones.

–¿A qué edad se puede identificar las altas capacidades?

–Si no hay un problema manifiesto, existen pruebas que se pueden hacer a los 3 o 4 años, pero nosotros recomendamos realizarlas a partir de los 6 años, que es cuando son más fiables. La respuesta a esos tests no debe ser alta capacidad sí o alta capacidad no, sino un perfil del niño. Dos menores con el mismo cociente intelectual pueden ser completamente diferentes. Puedes tener un perfil extremadamente lógico-matemático o creativo o memorístico. Cuando hacemos evaluaciones, miramos el perfil emocional, el sensorial y la personalidad.

–Si tu hijo está ya identificado, ¿puedes también no hacer nada y dejarlo estar?

–No hacer nada no es buena opción porque, normalmente, estos niños son diferentes y son conscientes de su diferencia. Se pueden dar situaciones de baja autoestima, de pensar que eres un bicho raro y que no encajas. Que no hayas visto un síntoma de este tipo en tu hijo no quiere decir que no lo haya. La alta capacidad no es un problema, pero la alta intensidad emocional potencia todo, lo bueno y no lo tan bueno. El día que una persona con alta capacidad se enfrenta a una contrariedad, la tolerancia a la frustración suele ser bastante baja y la reacción emocional resulta muy intensa. Si no estamos preparados para acompañar, puede haber situaciones que desborden a la familia.

–¿Al niño hay que decírselo siempre?

–Siempre, ya tenga 4 años o 16. El niño ya se percibe como diferente y, si no tiene información, la imaginación le llevará a ponerse en una hipótesis peor que la realidad. Puede pensar que algo raro le pasa o que es raro, tonto o está mal hecho. Solo hay que decirle que su cerebro funciona de otra manera.

–¿Cómo derrumbar mitos y evitar miradas burlonas por parte de muchas familias?

–Hay mucho mito, efectivamente. Si a tu hijo le fichan los juveniles del Barça, se lo cuentas a todo el mundo y lo celebras. Pero si tiene un cociente intelectual extremadamente alto, te da vergüenza decirlo vaya a ser que te miren mal. No lo entiendo, sinceramente. No tengo herramientas para evitar ese cuchicheo, pero si ocurre, hay que hablar de ello en casa. Jamás hay que avergonzarse ni ocultar, aunque sea con la intención de proteger. En esos casos, tu hijo puede pensar que le quieres, pero preferirías que fuera de otra manera. Parece que los padres siempre vamos disculpando las rarezas de nuestros hijos. Hay que dejarle claro que no es ni más ni menos que nadie y si le molesta a alguien, el problema lo tiene esa persona. Tu hijo es como es y es maravilloso.