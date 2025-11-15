Sucesos
Detenidos siete hombres en Sant Adrià por estafar miles de euros en hasta 12 ciudades españolas
Los arrestados utilizaban la técnica del SIM Swapping o intercambio de tarjetas SIM para obtener los códigos de seguridad de los bancos y extraer así dinero a sus víctimas
La Policía Nacional ha detenido en San Adrià de Besós a siete hombres que utilizaban la técnica del SIM Swapping (en español, intercambio de SIM) para estafar miles de euros a sus víctimas por toda la geografía española, con denuncias en una docena de ciudades. La investigación fue iniciada por el Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada de Policía Judical (BPJ) de A Coruña, ante la denuncia de un ciudadano residente en esta ciudad, al que le sustrajeron un total de 9.500 euros.
Según explica la Policía Nacional, esta víctima trasladó que había recibido múltiples cargos en sus cuentas bancarias, efectuados con tarjetas de crédito a su nombre, que él no había solicitado. También se percató de envíos a cajeros automáticos concretos para su retirada en persona, tampoco autorizados por él.
Las investigaciones permitieron concretar que la raíz de este delito se encontraba en la utilización de la técnica denominada SIM Swapping. En ella, el atacante engaña a una compañía telefónica para que transfiera el número de teléfono de una víctima a una tarjeta SIM que él controla. Suele realizarse mediante ingeniería social, de modo que una persona se hace pasar por otra, proporcionando información personal robada --como datos de identificación o respuestas a preguntas de seguridad--.
Una vez que el atacante tiene el control del número, puede acceder a cuentas vinculadas a ese teléfono, como correos electrónicos, redes sociales y servicios bancarios. Muchos de estos usan la verificación en dos pasos (2FA) a través de códigos por SMS, que, en este caso, llegan directamente al móvil que el estafador posee.
Esta práctica fue empleada con diferentes víctimas a lo largo de la geografía nacional: A Coruña, Ferrol y Marín (Galicia); Ávila y Valladolid (Castilla y León); Madrid y Alcobendas (Madrid); Arrecife (Canarias); Jerez de la Frontera (Andalucía); Cáceres (Extremadura), Zaragoza (Aragón), y Melilla. En total, se ha logrado esclarecer 16 denuncias y, tras las indagaciones realizadas, los siete autores de los hechos fueron detenidos en la localidad barcelonesa de San Adrià de Besós.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- ¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?
- De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya
- Expulsados de España 16 multirreincidentes por múltiples delitos cometidos en Catalunya
- Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'También enseñan y educan
- Los vídeos con los que los narcos andaluces vacilan en TikTok: '¿Quién manda en el mar?
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños