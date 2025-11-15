En Directo
Conferencia
Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y de la participación de España en las negociaciones
5 claves para entender la cumbre del clima de Brasil: por qué se celebra en Belém, quién asistirá (y quién no) y qué se debatirá
Todo lo que estamos ganando en el intento de salvar el mundo de la crisis climática
Entre el 10 y el 21 de noviembre, diplomáticos de todo el mundo se reunirán el Belém (Brasil) para debatir sobre cómo acelerar el recorte de emisiones, avanzar en adaptación climática y movilizar más fondos para la causa. Todo apunta a que este encuentro podría ser uno de los más importantes y complejos de los últimos años ya que, en la práctica, tendrá que batallar entre la urgencia planetaria y el negacionismo de países como el Estados Unidos de Trump.
Siga en este directo la actualidad sobre las negociaciones, los debates y los anuncios de la cumbre del clima de Brasil (COP30).
La financiación para países en desarrollo tensa la COP30: "No hay punto de encuentro"
La cumbre climática de la ONU (COP30) que se celebra en Belém vive momentos de tensión, ante la demanda de los países en vías de desarrollo de incluir en las negociaciones formales la responsabilidad de las naciones ricas de darles financiación.
La Presidencia brasileña de la conferencia abrió el lunes consultas informales con los países para decidir si este tema sería discutido en la agenda oficial, lo que tiene que ser aprobado por consenso.
Tras varios días de conversaciones, todavía no se ha llegado a un acuerdo debido a la oposición de las naciones desarrolladas, y los ánimos empiezan a caldearse.
Este viernes, el presidente de la COP30, el brasileño André Corrêa do Lago, anunció durante una rueda de prensa al final del día que se realizará una última ronda de consultas informales el sábado por la mañana antes de reportar sobre las conclusiones en el plenario.
Con todo, una negociadora latinoamericana que participó en la reunión de este viernes dijo a EFE bajo condición de anonimato que "no hay punto de encuentro" entre los bloques y que ve "complicada" una solución.
España se suma a un pacto para acelerar la descarbonización del transporte para 2035
España se ha adherido a la Declaración para impulsar la descarbonización del sector de los transportes con metas concretas y medibles para 2035, presentada en el marco de la COP30. La iniciativa ha sido apoyada por Austria, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Noruega, Eslovenia, Portugal y España y recoge el compromiso común para acelerar la transición hacia sistemas de transporte más sostenibles. La declaración establece una meta colectiva de reducción del 25% en la demanda total de energía del sector transporte para 2035, así como el impulso a sistemas de movilidad urbana más limpios, eficientes y centrados en las personas, incluyendo la electrificación del transporte público y el desarrollo de corredores y modos de transporte sostenibles. "Con su adhesión, España se suma a una agenda internacional de cooperación que busca acelerar la transición energética en el transporte y promover ciudades más igualitarias, resilientes y de bajas emisiones", afirman desde la delegación española en Belém
Brasil acelera la búsqueda de fondos para mejorar las predicciones meteorológicas en el sur global
El Mecanismo de Financiamiento para Observaciones Sistemáticas (SOFF, por sus siglas en inglés ) abrió hoy la convocatoria para recaudar 200 millones de dólares destinados a "fortalecer la observación sistemática del planeta" y ayudar a subsanar las importantes deficiencias en los datos meteorológicos y climáticos en las regiones más vulnerables del mundo. La inicitiva busca llegar a 30 países en vías de desarrollo y pequeños estados insulares en desarrollo para cumplir con los requisitos de la Red Mundial de Observación Básica (GBON, por sus siglas en inglés), el estándar internacional para las observaciones meteorológicas y climáticas que sustentan todos los pronósticos, las acciones climáticas y los sistemas de alerta temprana.
Belém moviliza 300 millones de dólares para adaptar los sistemas de salud del mundo ante los extremos del cambio climático
Belém ha conseguido poner en marcha una iniciativa global (más allá de los acuerdos oficiales de este encuentro) para preparar los sistemas de salud pública ante un mundo cada más expuesto a extremos climáticos como olas de calor, episodios de contaminación, lluvias torrenciales, inundaciones y tifones y hasta enfermedades que se están desplazando debido al calentamiento global. Para hacer frente a esto, en el marco de la cumbre de Brasil, se ha presentado un "plan de acción global" para reforzar los sistemas de alerta ante extremos climáticos, mejorar la preparación de los sanitarios ante estos escenarios y reforzar la resiliencia de los centros de salud de todo el planeta. La iniciativa ha logrado el respaldo de varias entidades filantrópicas que, en total, se han comprometido a movilizar hasta 300 millones de dólares para la causa. (Más información en este enlace).
El mundo se dirige a un aumento de la temperatura media de 2,6 grados
El último informe de la plataforma 'Climate action tracker' estima que, teniendo en cuenta todos los planes nacionales presentados hasta la fecha de reducción de emisiones, el mundo se dirige a un aumento de la temperatura media de 2,6 grados para finales de siglo. Se trata de una cifra muy similar a la arrojada en el análisis del año pasado aunque ahora, teóricamente, los países se habían comprometido a presentar planes más ambiciosos. "Casi ninguno de los 40 gobiernos que analiza CAT ha actualizado su objetivo para 2030, que es fundamental para mantener los niveles de calentamiento por debajo de 1.5 °C, ni han establecido el tipo de acción en sus nuevos objetivos para 2035 que cambiaría las perspectivas de calentamiento", denuncia el análisis.
1 de cada 25 asistentes a la cumbre son de la industria del petróleo, gas y carbón
En la cumbre de Belém hay más representantes de la industria del petróleo, el gas y el carbón que de cualquier otro país invitado. Según desvela un análisis de la plataforma Kick Big Polluters Out (KBPO), integrada por más de 450 organizaciones ecologistas, en estos momentos 1 de cada 25 asistentes al encuentro de Brasil son representantes de la industria fósil. En total, suman al menos 1.600 inscritos entre los más 50.000 asistentes registrados. "Los grupos de presión de los combustibles fósiles han recibido dos tercios más de pases que todos los delegados de las 10 naciones más vulnerables al clima combinados, lo que pone de relieve cómo la presencia de la industria sigue eclipsando la de quienes están en primera línea de la crisis climática", denuncian los activistas. (Más información en este enlace).
Alianza por el Clima convoca manifestaciones en toda España para hacer presión sobre la cumbre de Brasil
La plataforma Alianza por el Clima convocado una jornada de movilizaciones a nivel estatal para mañana 15 de noviembre, en el marco de la COP30 que se celebra en Belém (Brasil), para exigir "un cambio urgente de modelo económico y medidas efectivas de justicia climática". Las movilizaciones se enmarcan en una acción global que coincide con la celebración de la COP30 en Belém, en el corazón de la Amazonía brasileña. Esta cumbre debe servir, de acuerdo con la organización, para “desbloquear las negociaciones climáticas internacionales y abordar la triple crisis ambiental que enfrenta el planeta: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación”. En Catalunya hay protestas convocadas en Barcelona (Moll d'Espanya a las 17) y en Sant Cugat del Vallès (Plaça dels Quatre cantons a las 11:30). También hay manifestaciones previstas en Madrid, Bilbao, Málaga, Valencia, Granada, Córdoba, Pamplona, Burgos y Sevilla.
España liderará las negociaciones sobre cómo acelerar la reducción global de emisiones
La ministra Sara Aagesen, en nombre de España, ha sido designadada junto a su homólogo egipcio para guiar las conversaciones en materia de reducción de emisiones, uno de los asuntos clave de esta cumbre. Desde ahora y hasta el final del encuentro, la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica será la encargada de "conducir los debates técnicos y políticos" en una de las áreas más sensibles de la negociación climática. "Su trabajo consistirá en orientar las conversaciones entre las partes, promover el entendimiento mutuo y buscar puntos de consenso que permitan avanzar en los acuerdos", afirman desde su equipo. (Más información en este enlace).
La Unión por el Mediterráneo pide acelerar la acción climática para evitar desplazamientos
La Unión por el Mediterráneo (UpM) ha llamado este jueves durante la cumbre climática de la ONU (COP30) en la ciudad brasileña de Belém a "acelerar" las acciones para evitar un posible futuro desplazamiento de millones de personas en la región debido al calentamiento global. El secretario general adjunto de la UpM, Grammenos Mastrojeni, ha descrito en rueda de prensa los desafíos climáticos de la región, amenazada por la subida de las temperaturas y del nivel del mar, y ha dicho que la cooperación regional es necesaria para combatirlos, pese a las diferencias que hay entre las orillas. "Nadie por sí solo tiene suficientes recursos en la región para enfrentar una crisis de esta magnitud y velocidad", ha declarado, antes de decir que una de las mayores prioridades debe ser la adaptación de las poblaciones a los efectos de la crisis.
Se aplaza el primer plenario abierto de la cumbre del clima
El miércoles por la noche se había convocado el primer plenario abierto de la cumbre del clima para discutir algunos de los asuntos clave de este encuentro. Pero el encuentro solo duró tres minutos tras anunciarse que era necesario realizar más consultas. Según afirma la presidencia brasileña, en su lugar se celebrarán nuevas conversaciones el jueves y el viernes y el plenario se aplaza hasta el sábado. Las partes están limando diferencias en materia de financiación, medidas comerciales unilaterales, contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) e informes bienales de transparencia.
