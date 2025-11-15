El TSJC rechaza que el catalán sea considerado como la única "lengua de cohesión" en las aulas

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se ha pronunciado en contra de considerar el catalán como única lengua que garantiza la cohesión del aula en una sentencia que ha estimado parcialmente un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB). Esa entidad denunció una resolución del Departament d'Educació de la Generalitat del pasado mes de junio, titulada 'Document per a l'organizació i la gestió dels centres. Projecte educatiu del centre. Curs 2025-2026'.

Según la AEB, en esa resolución "se pretendía imponer el catalán como única lengua de cohesión social, cultural y comunitaria, configurando un modelo escolar excluyente, contrario a los derechos fundamentales y ajeno al pluralismo lingüístico real de Catalunya". En la sentencia, que solo admite parcialmente el recurso, el TSJC se pronuncia, entre otros, en contra del pasaje del texto de gestión que habla de emplear la lengua catalana "como elemento de cohesión" de los alumnos.

"En definitiva, se vincula el uso del catalán a la cohesión del alumnado, excluyendo el empleo del castellano y, nuevamente, vinculando la lengua oficial del Estado a una mera obligación académica, que no contribuye a la formación de una sociedad que comparta los mismos valores", señala la sentencia. "Esta concepción del catalán -prosigue- excede del uso vehicular en el ámbito educativo y, subyace una aspiración a formar un binomio cultura catalana uso del catalán, con exclusión del castellano, que simplemente es una lengua que debe ser aprendida, pero excluida en aquellos aspectos vinculados a la formación de una ciudadanía catalana".

Para la AEB, es "especialmente relevante" que el TSJC se haya pronunciado en ese sentido y que "la imposición del catalán como única lengua cohesionadora haya sido corregida". "Se reafirma que la convivencia lingüística en Catalunya no puede cimentarse sobre la marginación del castellano", han defendido en un comunicado.