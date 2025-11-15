Debate lingüístico
El TSJC rechaza que el catalán sea considerado como la única "lengua de cohesión" en las aulas
La resolución es fruto de una denuncia de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya contra una resolución del Departament d'Educació
Docentes y familias llenan la Plaça Urquinaona en defensa de la educación pública
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se ha pronunciado en contra de considerar el catalán como única lengua que garantiza la cohesión del aula en una sentencia que ha estimado parcialmente un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB). Esa entidad denunció una resolución del Departament d'Educació de la Generalitat del pasado mes de junio, titulada 'Document per a l'organizació i la gestió dels centres. Projecte educatiu del centre. Curs 2025-2026'.
Según la AEB, en esa resolución "se pretendía imponer el catalán como única lengua de cohesión social, cultural y comunitaria, configurando un modelo escolar excluyente, contrario a los derechos fundamentales y ajeno al pluralismo lingüístico real de Catalunya". En la sentencia, que solo admite parcialmente el recurso, el TSJC se pronuncia, entre otros, en contra del pasaje del texto de gestión que habla de emplear la lengua catalana "como elemento de cohesión" de los alumnos.
"En definitiva, se vincula el uso del catalán a la cohesión del alumnado, excluyendo el empleo del castellano y, nuevamente, vinculando la lengua oficial del Estado a una mera obligación académica, que no contribuye a la formación de una sociedad que comparta los mismos valores", señala la sentencia. "Esta concepción del catalán -prosigue- excede del uso vehicular en el ámbito educativo y, subyace una aspiración a formar un binomio cultura catalana uso del catalán, con exclusión del castellano, que simplemente es una lengua que debe ser aprendida, pero excluida en aquellos aspectos vinculados a la formación de una ciudadanía catalana".
Para la AEB, es "especialmente relevante" que el TSJC se haya pronunciado en ese sentido y que "la imposición del catalán como única lengua cohesionadora haya sido corregida". "Se reafirma que la convivencia lingüística en Catalunya no puede cimentarse sobre la marginación del castellano", han defendido en un comunicado.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- ¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?
- De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya
- Expulsados de España 16 multirreincidentes por múltiples delitos cometidos en Catalunya
- Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'También enseñan y educan
- Los vídeos con los que los narcos andaluces vacilan en TikTok: '¿Quién manda en el mar?
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños