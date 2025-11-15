Alerta alimentaria en España: retirada masiva de quesos por listeria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta tras confirmar la presencia de Listeria monocytogenes en diversos lotes de quesos mezcla madurados elaborados con leche cruda de oveja y vaca, comercializados bajo las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski.

Los productos afectados, que incluyen distintas fechas de caducidad, se han distribuido al menos en País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, sin descartar que haya podido llegar a otras autonomías.

Productos afectados

En concreto, se trata del queso Beiardi, cuyo lote es 2528410 y tiene fechas de caducidad 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026. Se comercializa en piezas de 3 kg.

Además, hay otros dos productos de esta marca: Beiardi, lote 2528430, con caducidad 29/09/2026 en piezas de 500 g y Beiardi, lote 2528410, con caducidad 16/09/2026 en piezas de 200 g.

También está incluido La Borda de Agort, lote 2528410, con caducidad 12/09/2026 en piezas de 3 kg.

Dos ahumados

El queso Udabe (ahumado), lote 2528410, con caducidad 22/10/2026 en piezas de 250 g.

Y finalmente Eroski (ahumado), lote 2528410, con caducidad 07/10/2026 en piezas de 250 g.

Estos datos han sido enviados a las autoridades autonómicas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de que supervisen y verifiquen la retirada de todos los productos implicados de los canales de venta.

Recomendaciones de la Aesan

La Aesan insta a no consumir ninguno de los lotes de quesos incluidos en la alerta. Si ya se han ingerido y se presentan síntomas como fiebre, diarrea o vómitos, se debe acudir de inmediato a un centro de salud. Además, las mujeres embarazadas deben extremar las medidas de higiene alimentaria y evitar cualquier alimento que pueda presentar riesgo de contaminación.