Retirada inmediata
Alerta alimentaria en España: retirada masiva de quesos por listeria
Detectada la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en varios lotes distribuidos en distintas comunidades autónomas
La Aesan alerta de la presencia de E. Coli en un queso procedente de Francia que se ha distribuido en Catalunya
Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
Lola Gutiérrez
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta tras confirmar la presencia de Listeria monocytogenes en diversos lotes de quesos mezcla madurados elaborados con leche cruda de oveja y vaca, comercializados bajo las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski.
Los productos afectados, que incluyen distintas fechas de caducidad, se han distribuido al menos en País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, sin descartar que haya podido llegar a otras autonomías.
Productos afectados
En concreto, se trata del queso Beiardi, cuyo lote es 2528410 y tiene fechas de caducidad 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026. Se comercializa en piezas de 3 kg.
Además, hay otros dos productos de esta marca: Beiardi, lote 2528430, con caducidad 29/09/2026 en piezas de 500 g y Beiardi, lote 2528410, con caducidad 16/09/2026 en piezas de 200 g.
También está incluido La Borda de Agort, lote 2528410, con caducidad 12/09/2026 en piezas de 3 kg.
Dos ahumados
El queso Udabe (ahumado), lote 2528410, con caducidad 22/10/2026 en piezas de 250 g.
Y finalmente Eroski (ahumado), lote 2528410, con caducidad 07/10/2026 en piezas de 250 g.
Estos datos han sido enviados a las autoridades autonómicas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de que supervisen y verifiquen la retirada de todos los productos implicados de los canales de venta.
Recomendaciones de la Aesan
La Aesan insta a no consumir ninguno de los lotes de quesos incluidos en la alerta. Si ya se han ingerido y se presentan síntomas como fiebre, diarrea o vómitos, se debe acudir de inmediato a un centro de salud. Además, las mujeres embarazadas deben extremar las medidas de higiene alimentaria y evitar cualquier alimento que pueda presentar riesgo de contaminación.
