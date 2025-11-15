Muere Miquel Caelles Campà, exconcejal de Súria, en el aparatoso accidente de la C-55

Súria ha perdido a Miquel Caelles Campà, de 63 años, en un accidente de tráfico en la C-55, en Riner. Una persona muy conocida y querida en el municipio del Bages, tanto por su faceta política como también por su vinculación al tejido asociativo y cultural. Entre los años 2007 y 2019 fue concejal en el Ayuntamiento de Súria como cabeza de lista de la Alternativa Independent per a Súria (AIS) y también fue uno de los grandes impulsores de los 'bastoners', grupo nacido dentro de la Agrupació Sardanista. Además, trabajó casi cuatro décadas como profesor de historia en la escuela Joviat de Manresa. La muerte de Caelles se ha producido en un violento choque frontal. Se han visto implicados tres vehículos; ha habido heridos, pero en ningún caso se teme por su vida.

Caelles formó parte del equipo de gobierno encabezado por Josep Maria Canudas durante dos mandatos municipales, entre 2011 y 2019. En el primero, de 2011 a 2015, ocupó los cargos de segundo teniente de Alcaldía y concejal de Desarrollo Local, Medio Ambiente y Participación. En estos años hizo aportaciones como la creación del Consell Municipal de Medi Ambient, el mercado de segunda mano "Suriatrastos" y diversas iniciativas de sensibilización ambiental y promoción turística.

En el siguiente, de 2015 a 2019, fue concejal de Turismo y Participación. En este período promovió acciones destinadas a la consolidación de los centros educativos de titularidad municipal y fomentó la colaboración turística de Súria con otros municipios.

Licenciado en Geografía e Historia, también era docente de bachillerato en la escuela Joviat de Manresa. Como ha explicado a este diario el presidente y director general de la Fundació Joviat, Jordi Vilaseca, ejercía en el centro desde hacía 37 años y era "un muy buen profesor, una persona muy querida". En este sentido, Caelles siempre había sido un gran defensor de la escuela catalana como modelo inclusivo e integrador. Actualmente se encontraba en una etapa de prejubilación, con menos dedicación a la tarea docente.

Caramellaire desde la infancia, durante toda su vida estuvo estrechamente vinculado a la Associació Sardanista de Súria. De hecho, fue uno de los grandes impulsores de los 'Bastoners' y llegó a ser su jefe. Era una persona muy conocida, no solo en Súria, sino también dentro del sector de toda Catalunya.

Un choque frontal entre Cardona y Solsona

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 14.20 h de este viernes, en el punto kilométrico 70,1 de la C-55, entre Cardona y Solsona. La violenta colisión ha obligado a cortar la circulación en ambos sentidos durante tres horas, para realizar las tareas de evacuación de los heridos y para retirar los vehículos y limpiar la calzada. Durante este tiempo, se han habilitado pasos alternativos. Caelles ha muerto en el mismo lugar del accidente y en el choque también ha habido dos heridos de carácter menos grave, según fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT). Los heridos han sido trasladados al Hospital Sant Joan de Deu de Manresa.

Por causas que todavía se están investigando, los tres vehículos han chocado con violencia. Como ha señalado Trànsit, Miquel Caelles era el conductor de uno de los turismos implicados. Los otros dos, que circulaban en otro turismo y en una furgoneta, han resultado heridos y, debido a la violencia del impacto, han tenido que ser excarcelados de sus vehículos, donde habían quedado atrapados. Ambos han sido trasladados de urgencia al hospital para recibir atención médica.

A raíz del accidente, uno de los turismos ha quedado gravemente afectado en su parte delantera y otro ha acabado fuera de la calzada, también visiblemente dañado. Durante las tres horas que han durado las tareas de levantamiento del cadáver y la retirada de los vehículos se han generado largas colas en la carretera.

El choque ha tenido lugar en la C-55, que conecta Cardona con Solsona, justo donde se encuentran los desvíos para dirigirse hacia el pantano de Sant Ponç. En este tramo de dos carriles solo pueden adelantar los vehículos que circulan en sentido sur, ya que tienen línea discontinua. Los que lo hacen en sentido norte, en cambio, la tienen continua y, por tanto, no pueden invadir el carril contrario.

Para esta incidencia se han movilizado cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat, cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra y tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima, ya son 126 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año, según el recuento provisional de Trànsit.