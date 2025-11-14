Los sindicatos de profesores llaman a llenar las calles de Barcelona en una gran manifestación por la educación apoyada también por las familias

Los sindicatos USTEC, ASPEPC, CCOO Ensenyament, CGT Ensenyament y UGT Ensenyament han escenificado este viernes unidad sindical la víspera de la convocatoria de lo que confían sea una "gran movilización de la comunidad educativa", este sábado a mediodía en plaza Urquinaona. Lo han hecho durante la lectura conjunta de un manifiesto, en el que han insistido en que la convocatoria de este sábado es un llamamiento al conjunto de docentes para exigir mejoras laborales y a todas las familias, para defender la educación pública ante una situación que denuncian insostenible.

Denuncian la inestabilidad de las plantillas, los cambios curriculares constantes sin consenso, el cierre de grupos en la pública y los ataques judiciales a la escuela

Han recordado que la educación catalana sufre desde hace años una "falta crónica de financiación" y que sigue incumpliéndose la LEC en lo relativo al 6% del PIB. También han denunciado que "se han desplegado decretos que han supuesto pérdida de democracia en los centros" -el conocido como decreto de plantillas- , la inestabilidad de las plantillas, el abuso de interinidad, los "cambios curriculares constantes sin consenso", cierre de grupos en la pública y ataques judiciales a la escuela en catalán. Conjunto de motivos que les han llevado a convocar la movilización de este sábado, que resumen en un "más salario y menos ratios".

Más recursos para la inclusiva

El manifiesto leído este viernes denuncia también que las condiciones de trabajo del personal educativo "han empeorado significativamente". Relatan falta de personal en diversas especialidades, pérdida de poder adquisitivo sostenida desde 2009, aumento de la carga burocrática y una educación inclusiva que no ha ido acompañada de los recursos necesarios.

Por todo ello, los sindicatos establecen como objetivos inmediatos: recuperar el poder adquisitivo perdido y mejorar los salarios; reducir ratios y ampliar plantillas para disminuir la sobrecarga de trabajo; reducir la burocracia y eliminar tareas innecesarias; garantizar la democracia en los centros mediante la derogación de los decretos de plantillas, autonomía y direcciones; y establecer currículos negociados y consensuados con el personal docente.

Los sindicatos exigen "la apertura inmediata de una negociación real que permita avanzar en mejoras laborales y en la calidad del servicio público educativo"

Los representantes de los trabajadores plantean la protesta de este sábado como "el primer paso" para "volver a situar en el centro las reivindicaciones del personal educativo y exigir a la administración la apertura inmediata de una negociación real que permita avanzar en mejoras laborales y en la calidad del servicio público educativo".

Llamamiento de las afas

Además de los sindicatos, desde la Associació de Federacions de Famílies de Catalunya (aFFaC) se han sumado a la convocatoria "para reivindicar una educación pública inclusiva, equitativa y de calidad, donde todo el alumnado pueda aprender y participar plenamente. En un comunicado compartido con todas las afas asociadas han llamado a salir a la calle este sábado para "reforzar la red pública como columna vertebral de la escolarización universal y alcanzar el objetivo presupuestario fijado por la LEC".

La aFFac se suma a la protesta apuntando que "la pobreza, la desigualdad y la falta de inversión influyen directamente en el rendimiento académico y en la continuidad educativa"

Las afas de la pública piden también "revisar los conciertos educativos y reducir el gasto público ineficiente derivado de plazas sobrantes en la privada concertada, redistribuyendo recursos hacia zonas con déficit de plazas públicas o con alta concentración de alumnado vulnerable" y "desplegar de forma inmediata e integral el Decreto de Educación Inclusiva, recuperando y ampliando los perfiles profesionales especializados suprimidos este curso".

Combatir la segregación escolar

El comunicado de las familias pone también énfasis en "combatir la segregación escolar y avanzar hacia un sistema educativo que garantice oportunidades reales para todo el alumnado, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad social y económica".

"Los datos muestran que la pobreza, la desigualdad y la falta de inversión influyen directamente en el rendimiento académico, en la continuidad educativa y en las oportunidades vitales; sin políticas educativas y sociales que aborden estas problemáticas, cualquier medida educativa será insuficiente y poco eficaz", añaden.

Protesta de la concertada

En paralelo -la convocatoria es el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, pero con otra pancarta- la Federació d’Ensenyament de la USOC (FEUSOC), el sindicato mayoritario en la escuela concertada, llama también a la movilización 'Por los derechos de toda la red, por los derechos de todo el mundo'; "por un sistema educativo cohesionado, donde todo el personal educativo tenga condiciones dignas, estables y justas, y donde los recursos públicos lleguen de forma equitativa a todos los centros que forman parte del Servicio de Educación de Catalunya".