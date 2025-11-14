Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El psiconeuroinmunólogo Rafael Guzmán, sobre la creatina: "La aconsejo enormemente si padeces cansancio o estás sometido a estrés"

"Aunque se asocia al rendimiento físico, sus beneficios van mucho más allá del gimnasio", advierte el autor de 'Tu cuerpo, tu hogar. La longevidad depende de ti' y 'Cómo llegar joven a viejo'

El psiconeuroinmunólogo Rafael Guzmán sobre la creatina: "La aconsejo enormemente si padeces cansancio o estás sometido a estrés" / @rafael_guzman_garcia

Lola Gutiérrez

La creatina es prácticamente el único suplemento deportivo para el que hay consenso científico. Se trata de un compuesto que ayuda a generar energía rápida, por lo que está especialmente recomendado para los deportistas. Sin embargo, en los últimos años también se ha ampliado su recomendación a mujeres con menopausia, adultos mayores y vegetarianos.

"Aunque se asocia al rendimiento físico, sus beneficios van mucho más allá del gimnasio", advierte el psiconeuroinmunólogo Rafael Guzmán, autor de 'Tu cuerpo, tu hogar. La longevidad depende de ti' y 'Cómo llegar joven a viejo'. "La creatina ayuda a mejorar la función cognitiva, la memoria y la energía celular, siendo especialmente útil en etapas de fatiga, estrés o envejecimiento", ha detallado en Instagram.

Aunque nuestro cuerpo la produce de forma natural y también se encuentra en algunos alimentos, su suplementación "puede marcar la diferencia" cuando hay desgaste físico o mental. "La creatina monohidrato es una sustancia que te aconsejo enormemente si padeces por ejemplo de cansancio, aturdimiento mental, niebla mental, falta de concentración, falta de memoria o simplemente eres deportista o estás en una etapa de tu vida en el que estás sometido a estrés", ha añadido

"Va a incrementar considerablemente las reservas energéticas de fosfocreatina, sobre todo en las fibras musculares de rápida contracción, es decir, las tipo 2A o 2B. Esta fosfocreatina te va a dar fuerza, fuerza muscular, pero además la fosfocreatina va a tener unos beneficios espectaculares sobre nuestro corazón, es protectora cardíaca y por supuesto nos da energía a nivel cerebral", ha recordado.

Sin embargo, añade la importancia de pedir "consejo a un profesional sanitario" para que te oriente "en cuál es tu dosis".

