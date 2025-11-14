La portada de EL PERIÓDICO del 15 de noviembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 15 de noviembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
  2. Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
  3. Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
  4. Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
  5. Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
  6. Un estudio confirma que el ejercicio físico también puede cambiar la vida a personas centenarias: 'Nunca es tarde para comenzar a entrenar
  7. De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya
  8. Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra

La inmigración se duplica en Euskadi en una década y ya representa el 14% de la población

La inmigración se duplica en Euskadi en una década y ya representa el 14% de la población

Secta de Vistabella (Castellón): un testigo temía que el Tío Toni planteara un suicidio colectivo porque "le seguirían"

Secta de Vistabella (Castellón): un testigo temía que el Tío Toni planteara un suicidio colectivo porque "le seguirían"

Directo | España se suma a un pacto internacional para acelerar la descarbonización del transporte para 2035

Directo | España se suma a un pacto internacional para acelerar la descarbonización del transporte para 2035

Una masa de aire frío desplomará las temperaturas a partir del martes

Una masa de aire frío desplomará las temperaturas a partir del martes

Muere un joven de 22 años al caerle una palmera sobre el coche que conducía en Torrevieja

Muere un joven de 22 años al caerle una palmera sobre el coche que conducía en Torrevieja

Parto sorpresa de una joven que dio a luz en su casa: "No sabía que estaba embarazada"

Interrumpidos los trenes de la R1 entre Arenys y Mataró por un atropello en Sant Andreu de Llavaneres

Interrumpidos los trenes de la R1 entre Arenys y Mataró por un atropello en Sant Andreu de Llavaneres