¿Cuántas palabras de la jerga juvenil conoces?

La jerga juvenil cambia más rápido de lo que algunos pueden entender; hoy hay FOMO, mañana todo es chill y pasado, lo importante es el aura. ¿En qué nivel dirías que estás en tu comunicación con los más jóvenes? Hemos preparado un test para que descubras lo que significa stalkear o saber si vives en tu prime. ¿Te atreves?

<noiframe><ul><li>¿Qué significa tener "aura"?</li><li>¿Qué significa que algo es un facto?</li><li>¿Qué quiere decir que algo da cringe?</li><li>Si alguien está chill, ¿cómo está?</li><li>¿Cuál es la diferencia entre FOMO y JOMO?</li><li>Estás en tu prime si…</li><li>Si eres un simp, eres…</li><li>¿Qué haces si stalkeas a alguien?</li><li>Cuando alguien dice “charca”, ¿a qué se está refiriendo?</li><li>¿Qué es un NPC?</li></ul></noiframe>