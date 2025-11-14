Interrumpidos los trenes de la R1 entre Arenys y Mataró por un atropello en Sant Andreu de Llavaneres

Un atropello en Sant Andreu de Llavaneres ha paralizado la circulación de trenes de la línea R1 de Rodalies entre Arenys de Mar y Mataró (El Maresme, Barcelona) este viernes por la tarde y ha dejado a decenas de vieajeros afectados.

Por ello, Protecció Civil ha activado la prealerta de por incidencias relacionadas con el transporte de viajeros por ferrocarril (FERROCAT) y Renfe ha gestionado un servicio alternativo por carretera. Sin embargo, muchos usuarios se han quejado de que una hora después aún no han visto ningún autobús para que les prestara el servicio para continuar con el trayecto.

Además, añaden en varias quejas a Rodalies en redes sociales, tampoco están saliendo trenes en dirección Barcelona desde Mataró (tramo que no está afectado por el incidente) cuando hay varios trenes vacíos parados en la estación de la capital del Maresme.