Inteligencia artificial
Francesc Miralles, escritor, explica qué pasará con muchos trabajos con la llegada de la Inteligencia Artificial: "Lo que estamos enseñando a los niños no sirve de nada"
Xavier Marcet, consultor: "Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir"
Las 4 profesiones que la IA no quiere que estudies: tienen poco futuro
Lola Gutiérrez
El impacto real de la Inteligencia Artificial (IA) aún esta por ver. Por lo pronto, el sistema educativo ya se ha tenido que adaptar a este nuevo escenario, obligando a reformular los trabajos y exámenes escolares. Esta herramienta es realmente útil en algunas labores automatizadas, lo que hace que muchos expertos adviertan de que en un futuro próximo muchos trabajos podrían desaparecer.
"Se cree que en 2030 la IA habra quedado perfectamente entrenada para la mayoría de trabajos que tenemos", advierte Francesc Miralles, escritor, divulgador y experto en crecimiento personal. "Abogados, contables... muchísima gente ya no podrá trabajar en eso. ¿Dónde queda el talento humano? ¿Dónde podremos ser útiles?", se pregunta.
Según un informe de la plataforma de búsqueda de empleo Indeed, la IA ya está impactando al mercado laboral. De 2022 a 2024, ya se detectó una caída de la demanda de ciertos trabajos como la profesión de desarrollador móvil, arquitectos de computación en la nube o directores de ingeniería. Por contra, uno de los puestos más buscados y remunerados es el de arquitecto de Inteligencia Artificial.
Microsof señala como profesiones en riesgo a historiadores, asistentes de vuelo, representantes comerciales, intérpretes y traductores o empleados de agencias de viaje y taquileros, entre otros, aunque sostienen que la automatización representa una transformación continua, no un reemplazo inmediato y total.
Fomentar la creatividad
Miralles defiende que, en las escuelas, hay que enseñar a que los niños sean más creativos. "Tendremos que ser mucho más creativos de lo que somos ahora porque todo lo que se puede hacer mecánicamente ya lo harán las máquinas". Según el divulgador, "lo que estamos enseñando a los niños no sirve de nada porque en 15 años tendrán trabajos que no existen todavía".
"Lo que hemos de promover es la psicología, la inteligencia emocional, la creatividad, el pensamiento lateral, porque eso es lo que va a crear el mundo de mañana", sentencia el pensador.
