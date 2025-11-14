Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operativo policial

Expulsados de España 16 multirreincidentes por múltiples delitos cometidos en Catalunya

Según la policía, se trata de individuos con un amplio historial delictivo y considerados de "alta peligrosidad"

Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado

Detención de una ciudadana extranjera multirreincidente

Detención de una ciudadana extranjera multirreincidente / Policía Nacional

La Policía Nacional, en colaboración con la Unidad Central de Repatriaciones (UCR), ha expulsado de España a 16 ciudadanos extranjeros multirreincidentes con numerosos antecedentes policiales y judiciales por delitos cometidos, principalmente, en Catalunya.

Para el traslado de estos multirreincidentes desde Barcelona a Madrid, la policía ha desplegado un amplio dispositivo con nueve vehículos policiales y 38 agentes, según informa este viernes el cuerpo en un comunicado.

Posteriormente, se ha fletado un vuelo para repatriar a sus países de origen a estos ciudadanos con un amplio historial delictivo y considerados de "alta peligrosidad".

En cuanto a la procedencia de los extranjeros expulsados, 10 de ellos se encontraban en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), uno de prisión, tres han sido expulsados por resolución judicial y el resto habían sido detenidos in situ para ejecutar la expulsión en 72 horas.

El operativo policial se inició el pasado 4 de noviembre desde el complejo de la Policía Nacional de La Verneda (Barcelona), pasando posteriormente por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), desde donde se les trasladó a Madrid.

En el dispositivo participó personal policial de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona, y de las comisarías de Cornellà, Igualada, Sant Adrià de Besós, L'Hospitalet de Llobregat y Terrassa, así como la Unidad de Intervención Policial (UIP).

