Operativo policial
Expulsados de España 16 multirreincidentes por múltiples delitos cometidos en Catalunya
Según la policía, se trata de individuos con un amplio historial delictivo y considerados de "alta peligrosidad"
Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
La Policía Nacional, en colaboración con la Unidad Central de Repatriaciones (UCR), ha expulsado de España a 16 ciudadanos extranjeros multirreincidentes con numerosos antecedentes policiales y judiciales por delitos cometidos, principalmente, en Catalunya.
Para el traslado de estos multirreincidentes desde Barcelona a Madrid, la policía ha desplegado un amplio dispositivo con nueve vehículos policiales y 38 agentes, según informa este viernes el cuerpo en un comunicado.
Posteriormente, se ha fletado un vuelo para repatriar a sus países de origen a estos ciudadanos con un amplio historial delictivo y considerados de "alta peligrosidad".
En cuanto a la procedencia de los extranjeros expulsados, 10 de ellos se encontraban en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), uno de prisión, tres han sido expulsados por resolución judicial y el resto habían sido detenidos in situ para ejecutar la expulsión en 72 horas.
El operativo policial se inició el pasado 4 de noviembre desde el complejo de la Policía Nacional de La Verneda (Barcelona), pasando posteriormente por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), desde donde se les trasladó a Madrid.
En el dispositivo participó personal policial de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona, y de las comisarías de Cornellà, Igualada, Sant Adrià de Besós, L'Hospitalet de Llobregat y Terrassa, así como la Unidad de Intervención Policial (UIP).
