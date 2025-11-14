Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Conferencia

Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y de la participación de España en las negociaciones

5 claves para entender la cumbre del clima de Brasil: por qué se celebra en Belém, quién asistirá (y quién no) y qué se debatirá

Todo lo que estamos ganando en el intento de salvar el mundo de la crisis climática

Una persona camina al interior del Centro de Convenciones Hangar donde se realiza la cumbre de líderes COP30, en Belém.

Una persona camina al interior del Centro de Convenciones Hangar donde se realiza la cumbre de líderes COP30, en Belém. / André Coelho / EFE

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Entre el 10 y el 21 de noviembre, diplomáticos de todo el mundo se reunirán el Belém (Brasil) para debatir sobre cómo acelerar el recorte de emisionesavanzar en adaptación climática y movilizar más fondos para la causa. Todo apunta a que este encuentro podría ser uno de los más importantes y complejos de los últimos años ya que, en la práctica, tendrá que batallar entre la urgencia planetaria y el negacionismo de países como el Estados Unidos de Trump.

Siga en este directo la actualidad sobre las negociaciones, los debates y los anuncios de la cumbre del clima de Brasil (COP30).

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
  2. Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
  3. Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
  4. Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
  5. Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
  6. Un estudio confirma que el ejercicio físico también puede cambiar la vida a personas centenarias: 'Nunca es tarde para comenzar a entrenar
  7. De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya
  8. Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra

El consejo de los pediatras para evitar riesgos con los detergentes de lavavajillas: "Enjuagar con abundante agua"

El consejo de los pediatras para evitar riesgos con los detergentes de lavavajillas: "Enjuagar con abundante agua"

Los sindicatos de profesores llaman a llenar las calles de Barcelona en una gran manifestación este sábado

Los sindicatos de profesores llaman a llenar las calles de Barcelona en una gran manifestación este sábado

La calima, el polvo sahariano en suspensión, cubre Barcelona y toda la costa mediterránea

La calima, el polvo sahariano en suspensión, cubre Barcelona y toda la costa mediterránea

¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?

¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?

El aumento de estudiantes de Medicina que acaba trabajando en la privada preocupa a los decanos españoles

El aumento de estudiantes de Medicina que acaba trabajando en la privada preocupa a los decanos españoles

Los continentes se desprenden en las profundidades y generan volcanes oceánicos

Los continentes se desprenden en las profundidades y generan volcanes oceánicos

Expulsados de España 16 multirreincidentes por múltiples delitos cometidos en Catalunya

Una fuga de gas en Barcelona obliga a cerrar locales y a confinar vecinos por precaución

Una fuga de gas en Barcelona obliga a cerrar locales y a confinar vecinos por precaución