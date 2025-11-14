Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y de la participación de España en las negociaciones

Entre el 10 y el 21 de noviembre, diplomáticos de todo el mundo se reunirán el Belém (Brasil) para debatir sobre cómo acelerar el recorte de emisiones, avanzar en adaptación climática y movilizar más fondos para la causa. Todo apunta a que este encuentro podría ser uno de los más importantes y complejos de los últimos años ya que, en la práctica, tendrá que batallar entre la urgencia planetaria y el negacionismo de países como el Estados Unidos de Trump.

Siga en este directo la actualidad sobre las negociaciones, los debates y los anuncios de la cumbre del clima de Brasil (COP30).

El mundo se dirige a un aumento de la temperatura media de 2,6 grados El último informe de la plataforma 'Climate action tracker' estima que, teniendo en cuenta todos los planes nacionales presentados hasta la fecha de reducción de emisiones, el mundo se dirige a un aumento de la temperatura media de 2,6 grados para finales de siglo. Se trata de una cifra muy similar a la arrojada en el análisis del año pasado aunque ahora, teóricamente, los países se habían comprometido a presentar planes más ambiciosos. "Casi ninguno de los 40 gobiernos que analiza CAT ha actualizado su objetivo para 2030, que es fundamental para mantener los niveles de calentamiento por debajo de 1.5 °C, ni han establecido el tipo de acción en sus nuevos objetivos para 2035 que cambiaría las perspectivas de calentamiento", denuncia el análisis.

1 de cada 25 asistentes a la cumbre son de la industria del petróleo, gas y carbón En la cumbre de Belém hay más representantes de la industria del petróleo, el gas y el carbón que de cualquier otro país invitado. Según desvela un análisis de la plataforma Kick Big Polluters Out (KBPO), integrada por más de 450 organizaciones ecologistas, en estos momentos 1 de cada 25 asistentes al encuentro de Brasil son representantes de la industria fósil. En total, suman al menos 1.600 inscritos entre los más 50.000 asistentes registrados. "Los grupos de presión de los combustibles fósiles han recibido dos tercios más de pases que todos los delegados de las 10 naciones más vulnerables al clima combinados, lo que pone de relieve cómo la presencia de la industria sigue eclipsando la de quienes están en primera línea de la crisis climática", denuncian los activistas. (Más información en este enlace).

Alianza por el Clima convoca manifestaciones en toda España para hacer presión sobre la cumbre de Brasil La plataforma Alianza por el Clima convocado una jornada de movilizaciones a nivel estatal para mañana 15 de noviembre, en el marco de la COP30 que se celebra en Belém (Brasil), para exigir "un cambio urgente de modelo económico y medidas efectivas de justicia climática". Las movilizaciones se enmarcan en una acción global que coincide con la celebración de la COP30 en Belém, en el corazón de la Amazonía brasileña. Esta cumbre debe servir, de acuerdo con la organización, para “desbloquear las negociaciones climáticas internacionales y abordar la triple crisis ambiental que enfrenta el planeta: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación”. En Catalunya hay protestas convocadas en Barcelona (Moll d'Espanya a las 17) y en Sant Cugat del Vallès (Plaça dels Quatre cantons a las 11:30). También hay manifestaciones previstas en Madrid, Bilbao, Málaga, Valencia, Granada, Córdoba, Pamplona, Burgos y Sevilla.

España liderará las negociaciones sobre cómo acelerar la reducción global de emisiones La ministra Sara Aagesen, en nombre de España, ha sido designadada junto a su homólogo egipcio para guiar las conversaciones en materia de reducción de emisiones, uno de los asuntos clave de esta cumbre. Desde ahora y hasta el final del encuentro, la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica será la encargada de "conducir los debates técnicos y políticos" en una de las áreas más sensibles de la negociación climática. "Su trabajo consistirá en orientar las conversaciones entre las partes, promover el entendimiento mutuo y buscar puntos de consenso que permitan avanzar en los acuerdos", afirman desde su equipo. (Más información en este enlace).

La Unión por el Mediterráneo pide acelerar la acción climática para evitar desplazamientos La Unión por el Mediterráneo (UpM) ha llamado este jueves durante la cumbre climática de la ONU (COP30) en la ciudad brasileña de Belém a "acelerar" las acciones para evitar un posible futuro desplazamiento de millones de personas en la región debido al calentamiento global. El secretario general adjunto de la UpM, Grammenos Mastrojeni, ha descrito en rueda de prensa los desafíos climáticos de la región, amenazada por la subida de las temperaturas y del nivel del mar, y ha dicho que la cooperación regional es necesaria para combatirlos, pese a las diferencias que hay entre las orillas. "Nadie por sí solo tiene suficientes recursos en la región para enfrentar una crisis de esta magnitud y velocidad", ha declarado, antes de decir que una de las mayores prioridades debe ser la adaptación de las poblaciones a los efectos de la crisis.

Se aplaza el primer plenario abierto de la cumbre del clima El miércoles por la noche se había convocado el primer plenario abierto de la cumbre del clima para discutir algunos de los asuntos clave de este encuentro. Pero el encuentro solo duró tres minutos tras anunciarse que era necesario realizar más consultas. Según afirma la presidencia brasileña, en su lugar se celebrarán nuevas conversaciones el jueves y el viernes y el plenario se aplaza hasta el sábado. Las partes están limando diferencias en materia de financiación, medidas comerciales unilaterales, contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) e informes bienales de transparencia.

La "cumbre del Amazonas" logra movilizar fondos para proteger las selvas del mundo La cumbre de Brasil es la primera de la historia en desarrollarse en el corazón del Amazonas y, gracias a ello, se ha convertido en una plataforma para el despegue de varios compromisos en materia de protección de los bosques del planeta. En la primera semana de negociaciones ya ha logrado movilizar hasta 5.500 millones de dólares para el llamado 'Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre' (TTTF) y sumar el compromiso de más de 70 países para conservar más de mil millones de hectáreas de bosques en todo el planeta. Lula da Silva, por su parte, también está presionando para que durante esta cumbre se cierre un compromiso global contra la deforestación. (Más información en este enlace).

Cientos de organizaciones lanzan un manifiesto contra la desinformación y el negacionismo climático En el tercer día de la cumbre del clima, mientras las negociaciones empiezan a ponerse en marcha, un manifiesto respaldado por más de 375 firmantes, entre los que se encuentran desde instituciones internacionales hasta académicos, pide a los responsables políticos que la cumbre de Brasil tome "una decisión firme, ambiciosa y obligatoria para defender la integridad de la información sobre el cambio climático". En vistas de que este encuentro es el primero de la historia que ha incluido esta cuestión en su agenda oficial de negociaciones, los expertos piden que "los gobiernos se comprometan a adoptar medidas sólidas para combatir la desinformación climática".

África reclama movilizar más fondos climáticos para el sur global: "No se puede descarbonizar con la cartera vacía" El gran debate de la cumbre vuelve a ser la financiación. Los delegados de Tanzania, presidente del Grupo Africano, ya han pedido a los países ricos que "respalden sus palabras con dinero" y han explicado que "lo que África necesita es una financiación predecible y basada en subvenciones para convertir las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) en acciones." Richard Muyungi, en representación de 54 naciones africanas, ha declarado en las últimas horas que "no se puede descarbonizar con la cartera vacía" y que, de hecho, los efectos del clima ya están reduciendo hasta un 5 % el PIB de África cada año.