Hasta los 74 años
Catalunya condiciona la ampliación de los cribados de cáncer de colon a tener más endoscopistas
La Conselleria de Salut prevé extender el programa de detección precoz hasta los 74 años de forma gradual
Catalunya congela la ampliación de cribados de cáncer de colon y mama por falta de Presupuestos y profesionales
El Departament de Salut planifica extender el programa de cribado de cáncer de colon hasta los 74 años de manera gradual pero, como avanzó EL PERIÓDICO, supedita su puesta en marcha a la disponibilidad de profesionales especializados para realizar las pruebas, especialmente endoscopistas.
“No es un tema presupuestario, sino que haya suficientes endoscopistas para poder hacer las colonoscopias adecuadas, para que (las pruebas) no tengan retrasos y para que no desplacen otros aspectos importantes, como problemas agudos o cánceres ya diagnosticados”, ha afirmado la consellera Olga Pané durante una visita al Hospital Moisès Broggi.
El Pla Director d'Oncologia de la Conselleria de Salut había aprobado aumentar las franjas de edad en los cribados de cáncer de colon y cáncer de mama a partir de este año.
Los cribados de mama y empezar a realizarlos entre mujeres de 45 y 74 años (ahora el programa va de los 50 a los 69). Pese al retraso en la ampliación de estas pruebas poblacionales, Catalunya no registra fallos en los cribados como los de Andalucía, según diferentes oncólogos y radiólogos consultados.
El Ministerio de Sanidad ha acordado con las comunidades autónomas ampliar el programa de detección precoz hasta los 74 años, mientras que actualmente se invita a participar a la población de entre 50 y 69 años.
