El aumento de estudiantes de Medicina que acaba trabajando en la privada preocupa a los decanos españoles

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina, Antonio Compañ, ha señalado que les preocupa que los médicos y residentes terminen trabajando en el ámbito privado. En una entrevista a la ACN, Compañ ha explicado que hace unos años, cuando un residente terminaba la formación, desarrollaba su trayectoria en la pública y, después, pasaba a la privada, "pero no directamente", como se encuentran que sucede en la actualidad.

Por otro lado, los decanos admiten que la anunciada creación de nuevas plazas en las facultades "forma parte de la solución" a la falta de médicos [sobre todo en algunas especialidades, y áreas geográficas, como ponía de manifiesto el informe de la oferta y necesidad de especialistas médicos 2021-2035 publicado por el Ministerio de Sanidad, que subrayaba la falta de especialistas de Medicina de Familia, Geriatría y Psiquiatría]; pero afirman que “hacen falta otras medidas”, como la consolidación de plazas o mejorar los salarios.

Compañ ha presidido este jueves y este viernes en Vic la 88ª Asamblea General de la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Facultades de Medicina (Cndfme), que no se celebraba en Catalunya desde hacía 12 años.

Financiación de las plazas

Uno de los ejes principales del encuentro, celebrado en el Paraninfo de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha sido financiación otorgada por el Ministerio de Sanidad a las universidades para ampliar las plazas del Grado.

El president Salvador Illa anunció en el debate de política general del pasado 7 de octubre que la Generalitat aumentará las plazas para cursar Medicina en Catalunya. Y puso una fecha, el 2031 (se da un margen de seis años, lo que dura el grado de Medicina), para pasar de las 1.333 plazas actuales a las 2.000, un aumento del 50%. 667 plazas más para ser exactos. "Necesitamos más médicos y necesitamos que nuestros jóvenes que quieran dedicarse a esto puedan estudiar en universidades catalanas", aseguró.

La Universitat Abat Oliba y la Ramon Llull, ambas privadas, ya han recibido luz verde de Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya) para la implantación del Grado en Medicina que, si nada falla, prevén poner en marcha en septiembre de 2026. En el primer caso plantean 50 nuevas plazas y en el segundo 120.