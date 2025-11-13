La UAB incorpora un servicio de videojuegos en la biblioteca: "Está lleno cada día"

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha puesto en marcha este curso un servicio gratuito de videojuegos en la biblioteca, el primero de estas características en un campus español.

Los estudiantes disponen de cuatro plataformas (Nintendo Switch, PlayStation 5, Steam y Xbox) para poder jugar cada día a centenares de videojuegos en un espacio habilitado específicamente en la biblioteca de Comunicació de la UAB. Creado con el asesoramiento del GameLab del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, el nuevo servicio nace también con el objetivo de contribuir a la docencia, la investigación y la transferencia en torno a los videojuegos. El campus asegura que la iniciativa, con un horario de 8.30 a 21.00 horas, responde también a “una reinvención continua” del modelo de biblioteca universitaria. Con un aforo de cuatro personas, la sala registra un lleno total cada día.

El objetivo, añade la universidad es un comunicado, es triple: "Primero, poner al alcance un recurso de aprendizaje basado en las posibilidades de los videojuegos. Segundo, permitir probar y experimentar con una amplia y variada gama de videojuegos. Y tercero, servir también como entretenimiento, tanto en grupo como individualmente".

"Los videojuegos, como forma de expresión cultural y tecnológica, tienen un gran impacto social y pueden estudiarse desde diferentes ámbitos, como el diseño, la narrativa, la educación o la investigación académica", destacan fuentes de la UAB, que también ha habilitado un espacio con libros especializados en videojuegos.

Asignaturas de videojuegos

El servicio también servirá para la docencia, la investigación y la transferencia en torno a los videojuegos. En los grados de Comunicación Interactiva, Ingeniería o Traducción e Interpretación, los videojuegos son asignaturas y materia de estudio e investigación. Se investiga sobre la accesibilidad de los videojuegos, el diseño ético de los sistemas de inteligencia artificial y su uso para enseñar matemáticas en la escuela, entre otros temas.

"Como profesor de asignaturas que incluyen videojuegos, estos a menudo no son de fácil acceso; y ahora este nuevo servicio está ofreciendo la posibilidad de que los estudiantes se acerquen a ellos sin ningún coste", asegura Pau Lluís, profesor del grado en Comunicación Interactiva, cuyo alumnado estudia cómo funciona el medio, qué lenguajes tiene y qué implicaciones requiere como estructura de negocio.

Como en casa

Hasta ahora, los videojuegos habían llegado a las bibliotecas universitarias como material de préstamo. “En la UAB hemos hecho algo diferente: hemos habilitado un espacio físico específico con consolas, pantallas, auriculares, mandos y asientos especiales para que puedan jugar como si estuvieran en casa”, explica Tomàs Fabregat, responsable de la biblioteca de Comunicación y la hemeroteca del campus. “No conozco ningún servicio similar en bibliotecas universitarias, aunque sí es un tipo de servicio que puede encontrarse en bibliotecas municipales públicas”, añade.

Con un aforo máximo de cuatro personas, la iniciativa -que incluye charlas en torno a los videojuegos- está tenido una acogida muy buena dado que está “prácticamente lleno” cada día.