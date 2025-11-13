En manga corta en pleno noviembre: las temperaturas alcanzan los 24ºC en Catalunya antes del regreso de las lluvias

Catalunya enfrenta este jueves una jornada marcada por el aumento de las temperaturas en todo el territorio, a excepción de cotas altas del Pirineo, debido a la borrasca Claudia que arrastra masas de aire cálido desde el sur de la península. Las temperaturas han aumentado hasta en cinco grados en algunas localidades. Hoy –cuando se cumple una semana del episodio de lluvias torrenciales que afectó a gran parte de Catalunya y dejó inundaciones en diversos puntos de la comunidad– las temperaturas máximas alcanzarán los 24ºC en las comarcas del Alt Penedès, el Baix Penedès y el Garraf, según ha informado el Servei Meteorològic de Catalunya (MeteoCat) en su predicción para el día.

En el caso de Barcelona, las máximas se mantienen estables respecto a los días anteriores, con un pico en torno a los 21ºC, mientras que la temperatura mínima ha aumentado un grado respecto ayer, pasando de los 12º a los 13º.

El aumento de temperaturas contrasta con el aviso de situación meteorológica de peligro que ha emitido el MeteoCat para la mayoría de comarcas del pirineo y pre-pirineo. Se trata de una alerta para esta tarde por posibles rachas intensas de viento —que pueden superar los 90km/h— y que marcan con una peligrosidad moderada.

Meteocat también ha advertido en su cuenta de 'X' de la llegada de polvo en suspensión desde el Mediterráneo. Este fenómeno ocasionará episodios de calima alrededor de Catalunya y puede provocar que las lluvias pronosticadas para mañana vayan acompañadas de barro.