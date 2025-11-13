Un año después del secuestro del perro Lucky en el Empordà, la familia espera respuestas: “Nada compensará el dolor”

Este pasado martes, 11 de noviembre, se cumplía un año del secuestro de Lucky, un border collie de Navata de un año y medio de edad. A pesar de las investigaciones, las denuncias y la gran movilización ciudadana, el caso todavía no ha llegado a juicio.

La mañana del 11 de noviembre de 2024, hacia las 9:49 horas, Noemí, la propietaria de Lucky, comprobó que su perro había desaparecido del jardín. Después de revisar las cámaras de seguridad, se confirmó que el perro había sido secuestrado, y ahí comenzaba la pesadilla para su familia. Tanto la familia de Lucky como la asociación animalista Lex Ànima, que presentó una denuncia ante la Fiscalía por los hechos, han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para obtener información que permita saber dónde está el perro. También han lamentado “la poca implicación de los Mossos d’Esquadra durante las primeras semanas de la investigación”, un hecho que, aseguran, “dificultó el avance del caso y la posible recuperación del animal”.

Primera denuncia

El mismo día de los hechos, a las 12 del mediodía, la familia denunció los hechos a los Mossos d’Esquadra de Figueres. Poco después, pudieron contactar con el propietario de la furgoneta utilizada para llevarse a Lucky, un empresario que se desvinculó del caso y señaló a uno de sus trabajadores como conductor habitual del vehículo. Este se presentó en comisaría con su suegro, gruista municipal de Banyoles, que prometió al jefe de mossos de Figueres, Alfons Sánchez, que al día siguiente al mediodía llevarían al perro.

El vídeo del secuestro corrió rápidamente por las redes sociales, y el caso generó una gran movilización entre los ciudadanos. La familia localizó un terreno en un polígono industrial de Banyoles, propiedad del gruista, donde creían que podría estar Lucky. Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad se veía cómo la furgoneta entraba en el terreno poco después del secuestro.

Para Lex Ànima, “son inexplicables las actuaciones iniciales de los Mossos d’Esquadra de Figueres que se hicieron cargo del caso”. Según la vicepresidenta y portavoz de la entidad, Magda Pujol, “ha quedado acreditado que las evidencias y pruebas existían desde las primeras horas, y nadie entiende el desinterés inicial ni por qué desde los Mossos se fue tan condescendiente con los supuestos ladrones”. Pujol añade que desde Lex Ànima “confiamos en que la justicia, que se ha tomado el caso muy en serio, ponga a todo el mundo en su lugar y también sirva para que un caso así nunca se vuelva a repetir”.

Un año después

Un año después, la familia sigue esperando que el caso avance en la vía judicial, mientras la comunidad mantiene vivo el clamor por justicia. El 6 de junio, el Juzgado de Instrucción número 6 de Figueres requirió a los tres investigados por la desaparición del perro que, en un plazo de tres días, procedieran a su entrega inmediata o bien comunicaran dónde se encuentra. La medida, solicitada por la acusación popular ejercida por la asociación Lex Ànima, ha sido estimada parcialmente como “proporcionada y necesaria”. Además, el juzgado advertía que se reserva la posibilidad de autorizar la entrada y registro en el domicilio de Banyoles donde, según la investigación, se vio por última vez a Lucky, en caso de que los investigados incumplieran el requerimiento sin justificarse.

“Desde entonces, el caso está parado en el juzgado”, advierten desde la Plataforma Justícia per en Lucky i en Kollie.

Lucky, antes de ser secuestrado / Noemí Martí

Sospechas y primeras pistas

Si nos remontamos al mismo día de los hechos, los agentes localizaron y denunciaron penalmente al conductor habitual de la furgoneta por su posible relación con los acontecimientos. El hombre, de 29 años, no declaró y se negó a explicar qué había pasado. La investigación llevó a concluir que dos hombres habían sustraído al perro, posiblemente inducidos por una tercera persona que les había encargado llevarse al animal.

Durante la investigación, se encontraron restos en el vehículo, como pelos y la placa identificativa de Lucky, que reforzaban las sospechas. También apareció un individuo vinculado a la grúa municipal de Banyoles, quien prometió que pronto volverían a tener al perro, pero eso no sucedió. Las sospechas se dirigieron hacia un vecino de la familia de Lucky, un policía municipal de Banyoles, que había expresado molestias por la presencia de Lucky y que parece tener conexiones con los implicados en el secuestro.

El caso del perro Kollie y “avalancha” de desapariciones

Cabe destacar que pocos días después apareció otro caso similar en Caldes de Malavella: dos semanas antes del secuestro de Lucky, se produjo la desaparición de un border collie llamado Kollie. Este caso está relacionado con el mismo entorno y personas, y se viralizó después de que se relacionara con uno de los implicados en el secuestro de Lucky. El vecino de Kollie no está investigado por Lucky; es sobrino del gruista, han explicado fuentes cercanas al caso. Aunque el caso de Lucky ha sido el más mediático, no es un caso aislado. En aquel mes, se registraron al menos seis avisos de border collies desaparecidos en poblaciones de las comarcas gerundenses como Riumors, Roses o Besalú, según ha recogido y denunciado la asociación Lex Ànima.

Ante esta “avalancha” de desapariciones, la entidad decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía, alertando sobre la posible existencia de una práctica sistemática que afectaría a esta raza en concreto.

Desde el entorno de la familia propietaria de Lucky se quiere remarcar que “a pesar de las evidencias acumuladas, Alfons Sánchez, jefe de los Mossos en Figueres, ha intentado silenciar a la familia y evitar que se hiciera pública la conexión entre los casos”. Esta situación ha provocado una larga batalla para reclamar transparencia y justicia, que todavía continúa hoy. Entre tanto, la familia ha recibido amenazas, que también han sido denunciadas ante los Mossos d’Esquadra de Figueres.

La batalla legal

Los implicados están defendidos por el bufete Lex Duo, formado por tres ex policías, uno de ellos jefe de la policía local de Banyoles, con experiencia en derecho hipotecario, pero que ahora se dedican a la defensa penal en este caso. La familia inicialmente contaba con el abogado Aitor Cuéllar, que abandonó el caso. La abogada Olga Ortiz tomó el relevo para continuar la lucha judicial, mientras la familia y la comunidad esperan que el caso llegue a juicio.

Eva Díaz, miembro de la entidad animalista Lex Ànima y magistrada en Barcelona, explicaba en una entrevista en este medio hace pocos meses que “ha habido una falta absoluta de sensibilidad y rigurosidad; se ha tratado como si hubieran robado un televisor”, señalaba la jurista. Continuaba explicando que “en nuestra denuncia indicamos que aquí hay una banda organizada de criminales, y creemos que todos los casos están relacionados”, afirma Díaz. “La policía dice que no tiene constancia de un vínculo familiar, pero ¿cómo puede ser? ¡Si son familia!”, denunciaba.

Díaz también aseguraba que han detectado pruebas claras de un interés por la cría ilegal: “Hemos visto en las redes sociales de estas personas cómo se menciona un proyecto de cría, ya que querían crear una nueva raza combinando border collie y american pitbull. Esto podría explicar el interés por estos animales. Todo esto, sin embargo, parece que no es suficiente para la policía. Por eso hemos presentado la denuncia y la querella, y hemos decidido personarnos como acusación particular, para poder proponer todas las pruebas que consideremos esenciales”, afirmaba.

¿Por qué?

Mientras tanto, la asociación Lex Ànima, especializada en defensa jurídica animalista, advertía que las desapariciones de border collies no podían ser casuales y abre la puerta a una posible red criminal organizada dedicada al robo y tráfico de animales. En la denuncia presentada ante la Fiscalía, la entidad pide que se investigue si estos perros podrían ser utilizados para la cría ilegal y el cruce con razas como el american pitbull, para obtener ejemplares de la modalidad “bullygame”, promocionados a través de determinados perfiles de redes sociales.

Protestas para reclamar justicia por el perro robado en Navata, Lucky / Dolors Gibert / Empordà

Estado actual y futuro

Un año después, el caso de Lucky continúa abierto y sin resolución. La familia espera la fecha del juicio con esperanza y una gran sensación de desgaste emocional y judicial. La comunidad de Navata y Banyoles continúa movilizada para conseguir justicia y que casos como este no se repitan.

En paralelo, además de las batidas para encontrar al perro y las concentraciones para exigir justicia, se creó y continúa abierta una recogida de firmas en Change.org. “Con todo esto, tanto la familia como Lex Ànima, como la plataforma, seguimos diciendo que aquí hay maltrato animal, que no se puede tratar como un simple robo con la nueva ley vigente. Porque aunque se use el término ‘robo’, las consecuencias y el enfoque legal sí que son diferentes. La Ley de Bienestar Animal lo tipifica como infracción grave (no solo una falta). En casos con daño o sufrimiento, puede añadirse el delito de maltrato animal. Y en procedimientos judiciales, el bienestar del perro debe considerarse prioritario”.