Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco

Los docentes de secundaria de Catalunya han perdido un 21,64 % de su poder adquisitivo en los últimos 15 años, según un estudio del sindicato Professors de Secundària (Aspepc·sps). Son datos del estudio 'Retribuciones de los profesores de secundaria en Catalunya', que ha presentado este jueves Professors de Secundària, en vísperas de la manifestación convocada por sindicatos docentes el sábado en Barcelona. El informe muestra la situación actual del sistema educativo en Catalunya, poniendo énfasis en las retribuciones de los docentes de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El salario de un docente de secundaria en Catalunya está un 13,5% por debajo de la media estatal

La delegada sindical de Professors de Secundària, Aurora Trigo, ha explicado en una rueda de prensa que el estudio calcula en un 21,64 % la pérdida de poder adquisitivo en los últimos 15 años. En este contexto, Trigo ha exigido que haya un aumento del salario como mínimo del 25%. El estudio señala que, por norma general, un profesor de secundaria cobra 2.713 euros brutos en Catalunya, mientras que en el País Vasco, que cuenta con los salarios más elevados en docentes de ESO, la retribución es de 3.234,34 euros brutos.

Los peor pagados

En contraste con el resto de España, Catalunya se sitúa en las últimas posiciones respecto con las retribuciones en la docencia (un 13,5 % por debajo de la media estatal), a pesar de ser una de las comunidades autónomas con un coste de vida superior.

El sindicato pide el pago de las tareas no remuneradas (excursiones, colonias, tutorías de prácticas...) y una retribución "digna" de las tutorías

El sindicato también ha reclamado la convocatoria de cátedras de secundaria, que reconocen un grado de prestigio de los docentes más experimentados con complementos salariales.

El representante de la acción sindical de Professors de Secundària, Ramiro Gil, ha destacado que, junto con la Asociación de Catedráticos de Enseñanzas Secundarias de Catalunya (ACESC), han presionado al Departament de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, al Parlament y a la Síndica de Greuges para recuperar la convocatoria de cátedras de secundaria. El sindicato también pide el pago de las tareas no remuneradas (excursiones, colonias, tutorías de prácticas...) y una retribución "digna" de tutorías u otros cargos no reconocidos o "infrarremunerados" porque "sin profesores bien remunerados, no hay educación pública de calidad", ha remarcado Gil.