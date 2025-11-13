Las preocupantes cifras de la sequía en Asturias (aunque hoy esté lloviendo): en octubre cayó casi cuatro veces menos agua de lo normal

Asturias está seca, pese a que este viernes está lloviendo en casi toda la región. Según se desprende del resumen climatológico mensual elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en octubre cayó casi cuatro veces menos de agua de lo normal en el Principado. En concreto, el pasado mes se recogieron 37,4 litros por metro cuadrado de precipitaciones, un 71% por debajo de lo esperado para esta época del año, cuya media se sitúa en 127,8 litros. Con todo, este octubre fue el octavo más seco de los últimos 64 años.

Los embalses, en prealerta

Eso explica el prepocupante estado de los embalses asturianos. Alfilorios apenas roza el 30% de su capacidad, lo que sitúa su situación en nivel de prealerta según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, mientras que Tanes, del que depende el suministro a varios municipios del centro de Asturias, no llega al 50%. La escasez de precipitaciones en otoño, tras un año ya seco en invierno, primavera y verano, ha obligado a activar medidas antisequía en la capital asturiana.

Entre ellas, la reducción de los baldeos, el apagado de fuentes ornamentales que no dispongan de circuito cerrado y el cierre de las fuentes de beber con chorro continuo. También se suspenderá el riego en parques y zonas verdes, salvo en jardines con plantas de flor, donde se mantendrá el mínimo necesario.

Más calor de lo normal

A la escasez de precipitaciones se suma las elevadas temperaturas de los últimos días. Octubre fue, según la Aemet, un mes cálido con 14,6 grados de temperatura media. Esta cifra se encuentra 1,5 grados por encima del promedio para este mes de la serie histórica 1991-2020, que es de 13,1 grados. Este mes fue el octavo más cálido del periodo 1961-2025.

La temperatura máxima media registrada en la región fue de 19,7 grados, dos por encima de la media climatológica de la serie para ese mes (17,7). Por su parte, la mínima media contabilizada fue de 9,4, un grado también por encima de la media (8,4).

Alerta por oleaje y primeros copos

Asturias estará en alerta amarilla la madrugada del sábado (hasta las siete de la mañana) por fenómenos costeros. El pronóstico del tiempo para esta jornada es bastante malo e incluso se espera que nieve por encima de los 2.100 metros en la Cordillera oriental. La previsión de la Aemet es la siguiente: "Cielos nubosos abriéndose progresivamente claros para quedar con intervalos nubosos y, al final de la tarde, poco nubosos. Probabilidad de brumas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles y dispersas en el litoral y en la Cordillera por la mañana que podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional. Las precipitaciones pueden ser en forma de nieve por encima de 2100 metros en la Cordillera oriental. Temperaturas en descenso con mínimas que pueden registrarse al final del día. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera". Las máximas rondarán los 18 grados.

Para el domingo se espera un tiempo parecido: "Cielos nubosos y cubiertos. Probabilidad de nieblas matinales dispersas en el interior. Precipitaciones que se extenderán de oeste a este durante la tarde y serán menos probables, frecuentes e intensas la mitad oriental. Temperaturas mínimas en descenso. Temperaturas máximas en aumento en las zonas de montaña y con cambios ligeros en el resto".