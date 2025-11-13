La portada de EL PERIÓDICO del 14 de noviembre de 2025

Primera plana de la edición impresa
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- Familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet: 'No podemos esperar más, la escuela se cae a pedazos
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
- Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas
- No hay restos de Ana Echaguibel en el jersey de Helena Jubany y la familia centra su acusación en Laiglesia y Jiménez