Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Afectación a la península Ibérica

Al menos dos muertos por la borrasca 'Claudia' en Portugal al inundarse su casa

Archivo - Una persona con un paraguas bajo la lluvia en Lisboa, Portugal

Archivo - Una persona con un paraguas bajo la lluvia en Lisboa, Portugal / PEDRO FIUZA / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos dos personas han muerto y una tercera ha resultado herida leve en Portugal por la borrasca 'Claudia' que está afectando estos días a la península Ibérica, según un balance de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

El director de ANEPC, Mário Silvestre, ha explicado este jueves que las dos víctimas mortales se han registrado en la ciudad de Seixal (región de Lisboa) después de que se inundara su vivienda, mientras que la persona herida se ha visto afectada por la caída de un árbol en el distrito de Berja (sur).

Silvestre ha explicado que la borrasca ha causado inundaciones, derrumbes y caídas de árboles, así como incidentes en la carretera, por lo que los equipos de emergencias han tenido que llevar a cabo también varios rescates, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Lusa.

Noticias relacionadas y más

Esta borrasca ha causado fuertes lluvias, viento y oleaje intenso, lo que ha provocado que el Instituto Portugués de Mar y Atmósfera (IPMA) haya emitido una alerta roja por condiciones meteorológicas adversas en los distritos de Santarém, Setúbal (centro) y Faro (sur). El resto de Portugal continental y el archipiélago de Madeira están en alerta amarilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
  2. Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
  3. Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
  4. Familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet: 'No podemos esperar más, la escuela se cae a pedazos
  5. Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
  6. Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas
  7. No hay restos de Ana Echaguibel en el jersey de Helena Jubany y la familia centra su acusación en Laiglesia y Jiménez
  8. Los Mossos desarticulan en Rubí y Manresa una banda de estafadores inmobiliarios

Javier Morant, 'influencer' de 20 años, sobre la idea de compartir gastos en pareja: "Nunca"

Javier Morant, 'influencer' de 20 años, sobre la idea de compartir gastos en pareja: "Nunca"

La falta de control y el vandalismo echan a perder donaciones de la dana acumuladas en una campa de Algemesí

La falta de control y el vandalismo echan a perder donaciones de la dana acumuladas en una campa de Algemesí

Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco

Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco

Al menos dos muertos por la borrasca 'Claudia' en Portugal al inundarse su casa

La "cumbre del Amazonas" logra movilizar fondos para proteger las selvas del mundo y busca poner freno a la deforestación

La "cumbre del Amazonas" logra movilizar fondos para proteger las selvas del mundo y busca poner freno a la deforestación

Secta de Vistabella (Catsellón): el Tío Toni abusaba sexualmente de una de sus hijas menores mediante hipnosis

Secta de Vistabella (Catsellón): el Tío Toni abusaba sexualmente de una de sus hijas menores mediante hipnosis

La línea pública de autobús entre Tarragona y Reus se incrementa con 90 servicios diarios y suma el aeropuerto como destino

La línea pública de autobús entre Tarragona y Reus se incrementa con 90 servicios diarios y suma el aeropuerto como destino

Catalunya activa la cuenta atrás hacia el supereclipse de agosto: "En EEUU el impacto fue como decenas de Super Bowls"

Catalunya activa la cuenta atrás hacia el supereclipse de agosto: "En EEUU el impacto fue como decenas de Super Bowls"