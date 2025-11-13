Afectación a la península Ibérica
Al menos dos muertos por la borrasca 'Claudia' en Portugal al inundarse su casa
EP
Al menos dos personas han muerto y una tercera ha resultado herida leve en Portugal por la borrasca 'Claudia' que está afectando estos días a la península Ibérica, según un balance de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).
El director de ANEPC, Mário Silvestre, ha explicado este jueves que las dos víctimas mortales se han registrado en la ciudad de Seixal (región de Lisboa) después de que se inundara su vivienda, mientras que la persona herida se ha visto afectada por la caída de un árbol en el distrito de Berja (sur).
Silvestre ha explicado que la borrasca ha causado inundaciones, derrumbes y caídas de árboles, así como incidentes en la carretera, por lo que los equipos de emergencias han tenido que llevar a cabo también varios rescates, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Lusa.
Esta borrasca ha causado fuertes lluvias, viento y oleaje intenso, lo que ha provocado que el Instituto Portugués de Mar y Atmósfera (IPMA) haya emitido una alerta roja por condiciones meteorológicas adversas en los distritos de Santarém, Setúbal (centro) y Faro (sur). El resto de Portugal continental y el archipiélago de Madeira están en alerta amarilla.
- Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- Familias de la escuela Milagros Consarnau de L'Hospitalet: 'No podemos esperar más, la escuela se cae a pedazos
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
- Me violó más de treinta veces...': así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas
- No hay restos de Ana Echaguibel en el jersey de Helena Jubany y la familia centra su acusación en Laiglesia y Jiménez
- Los Mossos desarticulan en Rubí y Manresa una banda de estafadores inmobiliarios