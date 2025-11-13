Maria Àngels Balsells, primera rectora de la Universitat de Lleida, elegida con el 80% de los votos

La catedrática de Pedagogía y hasta ahora directora de la Escuela de Doctorado de la Universitat de Lleida (UdL), Maria Àngels Balsells Bailón, se ha convertido este jueves en la primera rectora electa de la institución después de ganar unas elecciones en las cuales era la única candidata. La lista que encabeza ha recibido el aval del 80,02% de los sufragios ponderado; con 1.283 votos absolutos de los 1.560 válidos, que representan el 80,18% del total de sufragios emitidos. Mientras, un 19,98% han estado en blanco (277 votos). También se han recogido 40 nulos. Si no hay ninguna impugnación, Balsells será proclamada definitivamente rectora de la UdL el próximo 18 de noviembre. De acuerdo con la nueva Ley del Sistema Universitario Español (LOSU), el mandato es ahora de seis años.

Los universitarios llamados a las urnas eran 12.593, entre estudiantes (10.433), personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y del profesorado permanente laboral a tiempo completo (418), resto de personal docente e investigador-PDI (1.203) y personal técnico, de gestión y de administración y servicios-PTGAS (539). El Reglamento para la elección de rector o rectora, aprobado recientemente para adaptarse a los nuevos Estatutos de la UdL, establece algunos cambios en las ponderaciones. El PDI permanente es el único que se ha mantenido, en el 51%. El voto del resto de profesorado ha pasado del 13% al 12% y el de los estudiantes se ha reducido del 26% al 22%. Mientras, el voto del PTGAS ha subido del 10% al 15%.

La participación media ha sido del 12,71% (en mayo de 2023 fue del 11,07%). El colectivo que más ha votado es lo del profesorado doctor con vinculación permanente (82,54%, 345 personas), seguido por el PTGAS (76,25%, 411 personas) y el resto de personal docente e investigador (con un 29,68%, 309 personas). El alumnado, como es habitual, ha sido lo menos participativo, con un 4,67% del censo (487 de los más de 10.400 electores).

En cuanto a los votos emitidos, la candidatura ha recibido el apoyo de 340 alumnos (74,89%), mientras que 114 han votado en blanco y 33 han decidido hacer voto nulo. Un total de 576 profesores y profesoras han votado a favor de Balsells (267 permanentes, el 77,62% del que han votado y 309 del resto de PDI, el 87,78%); 120 lo han hecho en blanco (77, del primer colectivo y 43, del segundo) y 6 han emitido sufragios nulos. Mientras, 367 miembros del PTGAS han votado a favor de la candidata (89,51% de los votos absolutos); 43, en blanco y 1 ha hecho quiere nulo.

Larga experiencia como gestora

Maria Àngels Balsells fue la primera mujer al dirigir la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la UdL. Además de ocupar diferentes cargos de gestión como secretaria de departamento, coordinadora de titulación, vicedecana y decana, ha sido la impulsora de la Cátedra Educación y Adolescencia Abel Martínez y del grupo de investigación en Infancia, Adolescencia y Familias (GRIAF). Cuenta con cinco quinquenios docentes, tres tramos de gestión y cuatro de investigación. Es miembro del Grupo de Expertos en Parentalidad Positiva del Ministerio de Sanidad y de los Observatorios de la Infancia de Catalunya y de Lleida.

La rectora electa se ha mostrado muy contenta con los resultados y ha anunciado que tiene "muchas ganas de trabajar" en sus proyectos y "continuar con los del equipo anterior". Balsells ha destacado que los objetivos principales de su mandato son impulsar una universidad para todas las edades, fortalecerla como motor de transformación social y transferencia del conocimiento, potenciar la interdisciplinariedad y la digitalización, y tener cura del bienestar emocional de las personas.

La rectora electa viene acompañada de un equipo con once vicerrectorados, dirigidos por cinco mujeres y seis hombres.