12 de agosto

MAPA | Estos son los 20 municipios catalanes donde se podrá ver el supereclipse de forma segura

El Govern ha elegido una veintena de localidades estratégicas donde se habilitarán zonas oficiales de observación, servicios logísticos, actividades divulgativas y controles de acceso para ordenar la llegada de visitantes

El Govern ha presentado este jueves el operativo especial para el supereclipse de sol que tendrá lugar el 12 de agosto y que movilizará a cientos de miles de personas hacia las comarcas del sur y de Ponent de Cataluna, el área en la que se verá el fenómeno.

El Executiu ha elegido a 20 municipios estratégicos donde se habilitarán zonas oficiales de observación, servicios logísticos, actividades divulgativas y controles de acceso para ordenar la llegada de visitantes. Estas poblaciones, de más de 3.000 habitantes y con buen acceso por carretera, tienen capacidad para absorber a 85.000 personas y 40.000 vehículos según los cálculos. "Los Agents Rurals han visitado los 20 pueblos durante los días cercanos al 12 de agosto para comprobar que se puede ver el sol y hemos marcado sobre el mapa 27 zonas en las que la gente podrá ver el eclipse cómodamente", precisa Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.

Estas son las localidades:

