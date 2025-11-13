El Senado pide a Igualdad informar trimestralmente sobre el funcionamiento de las pulseras antimaltrato

El nuevo fallo en las pulseras antimaltrato ha puesto en guardia a la oposición. Por un lado, la comisión de seguimiento del pacto de Estado contra la violencia machista del Senado ha pedido, a instancias del PP, que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, informe trimestralmente del funcionamiento de los dispositivos de geolocalización de maltratadores, así como de las decisiones tomadas para solventar las deficiencias. Redondo ha solicitado informar de la nueva incidencia a petición propia, comparecencia que está prevista para la semana próxima, pero el principal partido de la oposición quiere que las explicaciones sean periódicas.

Al mismo tiempo, la comisión del Senado ha aprobado una moción que pide al Gobierno adoptar las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y sustituir los aparatos que no funcionen "por otros realmente seguros". La iniciativa parlamentaria coincide con una nueva ofensiva del PP destinada a que la ministra de Igualdad asuma los errores y dimita, debido a que las pulseras sufrieron el martes un nuevo fallo que obligó a activar el protocolo de protección y a avisar a las fuerzas de seguridad.

El fallo en un enrutador que distribuye los mensajes en función de la alerta provocó una sobrecarga en el sistema que se prolongó durante varias horas, pero Igualdad asegura que las usuarias del sistema estuvieron "en todo momento protegidas e informadas" de la incidencia y la policía, alertada. Sin embargo, las autonomías del PP han aprovechado el nuevo error para advertir que las pulseras "siguen fallando" y la ministra "no puede seguir ni un minuto más", según ha expresado este jueves la consejera madrileña Ana Dávila.

A su vez, desde Murcia la consejera Conchita Ruiz ha exigido al Ministerio de Igualdad "medidas efectivas y reales" y una respuesta "a la supuesta negligencia institucional". Mientras que Susana Camarero, consellera de Servicios Sociales valenciana, ha asegurado que, más allá del fallo en el enrutador, las pulseras registran otros fallos, como alertas "que no siempre se corresponden" con emergencias.

Alertas irreales

"Hace unos meses las víctimas denunciaban que las pulseras no funcionaban y, por lo tanto, ha habido quebrantamientos de condena que no han sido detectados por esas pulseras. Y ahora las pulseras siguen sin funcionar y lo que hemos detectado en la Comunitat Valenciana es que las mujeres reciben permanentemente alertas en sus pulseras que no siempre se corresponden con alertas reales, pero sí que están provocando una situación de inestabilidad a las propias mujeres", según Camarero.

Frente a estas críticas, Redondo ha asegurado que al PP no le "importa tanto" la seguridad de las víctimas como utilizarlas como "ariete" contra el Gobierno, porque el martes trató de localizar al vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, para informarle sobre la incidencia del sistema pero no contestó. "No me cogió el teléfono ni respondió a mis mensajes", ha explicado la ministra.

Inspección europea

"Precisamente porque la tecnología falla y porque los sistemas tecnológicos no son cien por cien fiables y hubo una incidencia de unas horas, es importante avanzar en la coordinación con comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos para reforzar constantemente la red en la que se apoya el sistema de seguridad, lo cual para el Gobierno es la prioridad", ha manifestado. Al mismo tiempo, su número dos, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha informado de que ha comenzado ya la investigación interna sobre los fallos y en los próximos días se va a adjudicar a una auditoría externa la evaluación de la tecnología de los dispositivos.

En este contexto, Bruselas ha informado que está pendiente de las incidencias en las pulseras y que examinará la situación, dado que los dispositivos antimaltrato fueron incluidos en los fondos europeos NextGeneration. Por ello, cuando el Gobierno solicite el próximo pago, la Comisión Europea evaluará el sistema dado que los fondos de recuperación son un "instrumento basado en resultados", lo que implica que las trasferencias solo se abonan "tras la evaluación del cumplimiento" de los requisitos, según explica el comisario de Economía, Valdís Dombrorskis, en una respuesta parlamentaria escrita.

El precedente

En septiembre, Redondo tuvo que afrontar la crisis más complicada de su carrera cuando la Fiscalía General del Estado destapó en su memoria anual que un error en el traspaso de los datos entre la antigua adjudicataria, Telefónica, y la actual, Vodafone, provocó que no se pudiera corroborar, en los juzgados, durante unos meses, si los agresores con pulseras habían trasgredido las órdenes de alejamiento y, por tanto, se produjo una "gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos provisionales.

El aviso destapó una gran polémica, el PP pidió la dimisión de la ministra, quien reconoció el "error informático" pero no dejó su cargo porque, en su opinión, las víctimas estuvieron "protegidas en todo momento", el fallo no afectó a su seguridad ni a los juicios por violencia de género.