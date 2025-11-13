Dimiten dos altos cargos de la dirección general de Violencies Masclistes de la Generalitat de Catalunya

Dos altos cargos del Departament d’Igualtat i Feminismes han presentado su dimisión a la consellera, Eva Menor, poco antes de la celebración del Día para la Eliminación de las Violencias Machistas, el próximo 25 de noviembre, como ha anticipado el semanario El Món y ha confirmado este diario.

La primera en dimitir fue la subdirectora per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, Rosa Codina, y una semana después, su jefa, la directora general l’Erradicació de les Violències Masclistes, Anna Belén Gallo, cuya dimisión oficial ha publicado este jueves el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Fuentes de la conselleria sitúan las dimisiones como una "coincidencia en el tiempo" y destacan que ambas son debidas a "cuestiones personales". La primera es funcionaria de carrera mientras que la segunda es un cargo de confianza, designado por la actual consellera.

Respecto a que ambas dimisiones se produzcan en plenos preparativos de la cita del 25N, las mismas fuentes destacan que los actos y su repercusión tienen una preparación que dura todo el año, y que, por tanto, "están ya más que programados y se desarrollarán sin ningún problema".

Los relevos profesionales de ambas dimisionarias, sin embargo, "se anunciarán en breve", sin que haya fecha oficial.