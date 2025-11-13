La construcción de vivienda nueva en Ibiza, orientada al alto 'standing': las unifamiliares son las que más aumentan

Lluís Oliva, presidente de la demarcación en Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos, y Consuelo Antúnez, presidenta de la asociación de construcción y derivados de las Pitiusas de la Pimeef, coinciden en que el tipo de construcción que más crece son las viviendas unifamiliares. Además, apuntan a la gran actividad que hay en cuanto a reformas y remodelaciones. "Los unifamiliares son lo que está pegando con fuerza, pero esta tendencia no es nueva. Para los plurifamiliares hay una cierta esperanza especialmente con las VPO [Viviendas de Protección Oficial] que hay pendientes, como las de Ca n'Escandell, o las VPL (de Precio Limitado) de Santa Eulària... Repuntarán un poco, pero a día de hoy, desde que pasó el boom, que terminó en 2007-2008, las unifamiliares han sido lo que más se ha construido en Ibiza", señala Oliva.

Antúnez añade que "las reformas son la principal actividad" del sector. "Hay poca disponibilidad de suelos y los trámites, licencias y demás para hacer obra nueva son muy largos, así que desde hace unos años muchos propietarios optan por mejorar lo que ya tienen o comprar alguna vivienda de hace 20 o 30 años para reformarla".

Vivienda social

La representante de la Pimeef expresa que "se sigue construyendo mucha vivienda de alto standing porque con el coste del suelo y los precios que se manejan, los únicos que pueden acceder a ello son personas con bastantes recursos". "Ahora mismo, hacer vivienda plurifamiliar para la clase media es complicado. Los márgenes son mínimos y los plazos son muy largos. Si no se abarata el suelo y se agilizan los trámites, es difícil que esto cambie". En este sentido, pide liberar suelo para VPO o viviendas con algún tipo de protección o VPL; así como "fomentar la colaboración público-privada".

Además, de entre los edificios plurifamiliares que se construyen están los orientados a las clases altas. Oliva observa, sobre esto: "Son promotores privados que, como cualquier negocio, acaban mirando la cuestión económica, y cuando ven que el rendimiento y el beneficio les proviene de desarrollar un plurifamiliar enfocado a un público de lujo que pagará más... Los precios de construcción han aumentado. Lo que hace 10 años era precio de construcción de lujo, hoy es prácticamente un precio de construcción de entrada".

El observatorio del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) recoge que en la primera mitad de 2025 en Ibiza y Formentera se han registrado 625 obras de viviendas (también incluye lo que son solo reformas), lo que supone un 21,83% más que en el mismo periodo de 2024. "En viviendas unifamiliares, el crecimiento de la media mensual en junio fue del 0,38% sin expedientes de legalización, y del 3,34% al incluirlos. En el caso de las viviendas plurifamiliares visadas en el Coaib, el crecimiento mensual era del 1,37% en diciembre, y se ha incrementado hasta un 1,93% mensual a finales de junio".

En el acumulado en un año (diciembre 2024-junio 2025), en Ibiza y Formentera el Coaib registró 297 nuevas viviendas unifamiliares, un 26,38% más que en 2024; y 514 nuevas viviendas plurifamiliares de libre mercado, un 14,22% más.