La borrasca Claudia sacude hoy Andalucía con alertas en seis provincias y una de nivel naranja

De la nada al todo. Andalucía pasa de un miércoles estable, cielos despejados y sin avisos, a un jueves con la borrasca Claudia actuando y dejando a seis provincias andaluzas en alerta con avisos amarillos y uno naranja por lluvias, tormentas, viento y oleaje, en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla y Huelva, esta última con nivel naranja, según los últimos datos de Aemet.

Así, Claudia afectará a Andalucía este jueves con lluvias abundantes, vientos muy fuertes y temporal marítimo importante. Todo esto con unas temperaturas que, aunque bajarán el jueves y el viernes, serán altas para la época del año en la mayor parte del país, según indica Rubén del Campo, portavoz de la agencia.

Dónde serán las alertas y por qué fenómenos: Huelva, la más perjudicada

Cómo decimos, son seis las provincias de Andalucía con alertas, todas de nivel amarillo menos Huelva, con nivel naranja. La provincia onubense será la más afectada por el empuje del frente de la borrasca Claudia, estará en alerta al completo por los cuatro fenómenos: lluvia, viento, tormentas y oleaje. La costa por oleaje de 15.00 a 00.00 horas, con vientos del Sur de 50 a 61 km/h (fuerza 7), ocasionalmente 62 a 74 km/h (fuerza 8), con mar combinada del suroeste en torno a 4 metros al final del día. La comarca de Aracena estará con aviso amarillo d 06.00 a 00.00 horas por lluvias, vientos y tormentas con precipitaciones de 20 litros en una hora y entre 70 litros en doce horas, rachas de viento máximas de 70 km/h muy fuertes y avisos de tormentas sin descartar tornados aislados. Las comarcas de Andévalo-Condado y litoral onubense comenzarán con aviso amarillo de 06.00 a 12.00 horas, pasando a alerta naranja a partir de ese momento hasta el final del día. Se esperan en estas comarcas 30 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora y 40 litros en doce horas,rachas de viento máximas de 70 km/h muy fuertes y avisos de tormentas sin descartar tornados aislados.

Almería, con aviso por oleaje en poniente y litoral de la capital de 21.00 a 00.00 horas con vientos del oeste de 50 a 60 km/h de fuerza 7. Cádiz, con avisos por viento y lluvias en el litoral de 06.00 a 00.00 horas con rachas muy fuertes de componente sur, máximas de 70 km/h, además de 20 litros de precipitaciones en una hora por metro cuadrado. A esta alertas se le suman avisos por oleaje en el litoral y el Estrecho de 18.00 a 00.00 horas, en este último caso limitado desde las 20.00 a 00.00 horas.

En la provincia de Córdoba la única comarca con avisos es Sierra y Pedroches: por lluvias desde las 06.00 horas en adelante con acumulados de 20 litros en una hora y vientos desde las 06.00 hasta las 00.00 con rachas muy fuertes de componente sur, máximas de 70 km/h. Granada, por su parte, estará en alerta desde las 21.00 horas en la zona de costa por vientos del oeste con intervalos 50 a 60 km/h (fuerza 7).

En último lugar la provincia de Sevilla, con aviso amarillo desde las 06.00 hasta las 00.00 horas en la Campiña y Sierra Norte por vientos, con rachas muy fuertes de componente sur y máximas de 70 km/h); lluvias, con 20 litros de precipitaciones en una hora y entre 40 y 70 litros en 12 horas

La previsión de Aemet para el jueves

En general en Andalucía se esperan para este jueves cielos nubosos a cubiertos en la mitad occidental, con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde en el tercio occidental donde se espera que sean localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormentas; en el resto, cielos con intervalos de nubes medias y altas, aumentando a nubosos al final del día. Puede haber polvo en suspensión en algunas zonas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en descenso en la vertiente atlántica, y sin cambios en la mediterránea. Vientos de componente sur moderados en el tercio occidental, con intervalos fuertes en el litoral atlántico, de levante moderados en el litoral mediterráneo oriental y variables flojos a moderados en el resto. Rachas muy fuertes en el tercio occidental.