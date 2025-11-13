El asistente Alexa responderá a insultos con mensajes contra la ciberviolencia

Fad Juventud y Amazon han presentado esta mañana 'Alexa, rompe el silencio', una iniciativa con la que el asistente de voz responde a los insultos y el lenguaje agresivo con mensajes de concienciación sobre los efectos de la ciberviolencia en la juventud, consejos de prevención y recursos de ayuda, informa Europa Press.

El 30% de los jóvenes afirma haber recibido mensajes de odio y un 40% ha tenido que bloquear perfiles en redes sociales

Alexa recibió 6 millones de 'te quiero' en 2024, pero también insultos como "eres idiota", "eres tonta" o "eres fea". Por eso, desde esta tarde y durante el próximo mes Alexa "romperá el silencio" y contestará al odio con mensajes ideados por expertos de Fad para concienciar y prevenir la violencia que muchos jóvenes y adolescentes sufren en el mundo digital.

En el marco de esta campaña de concienciación, el asistente de voz también se activará cuando el usuario le diga "Alexa, rompe el silencio" o cuando reciba preguntas relacionadas con el acoso, así como cuando escuche "Alexa, buenos días" y "Alexa, ¿cómo estás?", en este caso, a partir del sábado 15 de noviembre.

Los mensajes genéricos (no diferencian por perfil del usuario), se van a ir actualizando durante el mes de la campaña y se centran en la gestión de las emociones y la protección de la salud mental, y derivan directamente al Servicio de Información y Orientación de Fad Juventud (SIOF), que ofrece asesoramiento gratuito a través de varios canales y en el teléfono 900 16 15 15. Además, ofrece materiales para trabajar en familia o a nivel individual.

Malestar psicológico

Por ejemplo, cuando se le dice "Alexa, boba", el asistente de voz responde: "el 59% de jóvenes reconoce haber tenido malestar psicológico en el último año. Expresar agresividad o insultos, incluso en entornos digitales, no ayuda a reducir la tensión y suele aumentar el estrés y la sensación de vacío emocional". A continuación, ofrece el servicio de ayuda de Fad.

"Si estás insultando para llamar la atención, recuerda que hay otras formas de que te escuchen y te reconozcan. Ser visto o escuchado de forma positiva, hace que las personas te tomen en serio y evita conflictos innecesarios", contesta cuando se le espeta "Alexa, tonta".

El proyecto ha sido presentado en la sede de Amazon en Madrid por el director general de Alexa en España, Andrés Pazos, y por la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura. En su intervención, Pazos ha indicado que la violencia, a través de las redes sociales y los dispositivos digitales, "afecta a todos, pero en especial a los jóvenes" y ha señalado que un 21% de la juventud ha sido acosada en redes sociales, por lo que han querido "dar una vuelta de tuerca" con esta iniciativa, "sorprender y concienciar".

"El mundo digital empapa todo en la realidad juvenil", ha manifestado Beatriz Martín Padura, al tiempo que ha puesto de relieve que, según investigaciones recientes de Fad, el 50% de los jóvenes de 15 a 29 años ven en su entorno discursos de odio o acoso.

Insultos

La directora general de Fad ha añadido que el 30% de los jóvenes afirma haber recibido mensajes de odio y un 40% ha tenido que bloquear perfiles en redes sociales para "defenderse" del acoso. Además, un 18% asegura haber sido insultado o acosado por personas conocidas.

En este contexto, Martín Padura ha explicado que el entorno digital no tiene límites ni de tiempo ni de espacio, por lo que el acoso se puede producir "24/7"; el daño se incrementa con la viralidad; produce una sensación de vergüenza y de aislamiento en las víctimas, entre otras cuestiones.

Según ha detallado la directora general de Fad, "el impacto puede ser muy profundo y muy duradero, porque realmente se reactiva el daño cada vez que se vuelve a ver" el insulto, la burla o la humillación. Además, ha llamado la atención sobre la dificultad de borrar la huella digital y la detección de los casos de acoso.

"La respuesta social es aún un poco insuficiente", ha afirmado Martín Padura, que ha advertido de que detrás del ciberviolencia hay "historias reales", como la de la joven Sandra Peña, la joven sevillana que se suicidó tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar.