Vídeo | ¿Cómo son los abuelos en cada ciudad española? Las diferencias entre Barcelona, Sevilla o Madrid, según la IA

Todas las ciudades españolas tienen sus propias particularidades culturales e históricas. La zona geográfica y las tradiciones han marcado diferencias muy evidentes entre ellas, siendo bastante reconocibles los habitantes de cada lugar. Estas distinciones han quedado registradas en un nuevo vídeo de la Inteligencia Artificial, que intenta poner cara a los abuelos de cada provincia.

Este vídeo generado por IA muestra los estereotipos que tenemos en España sobre la población de cada ciudad. El estilo de ropa, el entorno e incluso las diferencias de temperatura han quedado reflejadas en una publicación de TikTok.

Mientras los abuelos de Sevilla aparecen sentados en sillas en el portal de su casa y vestidos con tirantes y pantalones cortos, los de Zaragoza aparecen paseando con una ropa mucho más formal y abrigada. Ella aparece con un jersey de leopardo mientras el señor luce una típica camisa de cuadros. Los de Barcelona tienen un aire mucho más intelectual: son bastante más jóvenes y aparecen leyendo un diario y bebiendo café en una terraza del barrio.

En A Coruña, el principal protagonista es el frío y la lluvia y aparecen con paraguas, abrigos y botas. En Valencia aparecen sin nietos, con un 'outfit'' mucho más juvenil: con cadenas de oro, gafas de sol y sin nietos. Una imagen muy diferente a la de Málaga, donde aparen por el paseo marítimo y con ropa muy playera.

Los abuelos de Madrid es evidente que vienen de un barrio mucho más pijo. El hombre aparece con un chaleco y camisa y la mujer con un pañuelo al cuello y un bolso de marca. Los abuelos de las Palmas tienen también un aire mucho más joven, con camisetas de tirantes, muy morenos y con los brazos tatuados.