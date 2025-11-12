València aprueba torres de hasta 16 alturas para viviendas y apartamentos turísticos en el aparcamiento del Carrefour de Campanar

La multinacional de origen francés Carrefour ha recibido el visto bueno del Ayuntamiento de València para edificar viviendas, oficinas y apartamentos turísticos en la manzana de su centro comercial de Campanar, ubicado en el cruce de la avenida Manuel de Falla con Pío Baroja. La empresa cotizada en bolsa podrá construir torres de entre 10 y 16 alturas en esta privilegiada esquina del barrio de Campanar, en concreto, en la zona más pegada al Jardín del Turia que ocupa actualmente el aparcamiento del hipermercado, que desde su puesta al cobro, registra niveles de ocupación desiguales.

El Ayuntamiento de València ha aceptado dentro del proceso de información pública del Plan Especial del Área Funcional de Campanar, que arrancó en mayo de 2024 y de cuya redacción se encarga la empresa municipal Aumsa, la alegación que presentó Carrefour Property, la división inmobiliaria de la cadena de hipermercados, solicitando que el nuevo plan especial de Campanar reconociera la edificabilidad sin consumir de la parcela y nuevos usos compatibles con el terciario. El ayuntamiento acepta en el informe final de alegaciones, que esta semana pasará por la Comisión Municipal de Urbanismo, la petición de Carrefour Property y lo justifica por la "alta demanda" de vivienda y la necesidad de incrementar la "capacidad de acogida de nueva vivienda en la ciudad".

La dirección de Centros Comerciales y Operaciones de Carrefour Property, con quien este diario ha intentado contactar sin éxito, señala en las alegaciones un error en la edificabilidad de la parcela del centro comercial prevista en el plan especial de Campanar, que fija un coeficiente de 1,08 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo, frente a los 1,4 m2t/m2s que le reconoce el Plan General de Ordenación Urbana de 1988. El ayuntamiento admite que se trata de un dato "erróneo" puesto que el plan de Campanar no mofidifica la edificabilidad asignada en el PGOU. En la versión definitiva del informe de alegaciones del plan de Campanar se reconoce y rectifica el error, manteniendo, por tanto, el coeficiente del PGOU de 1,40 m2t/m2s. Una edificabilidad que en su día los promotores del centro comercial no agotaron y que ahora se reconoce y podrá desarrollar con nuevos usos. Una edificabilidad que permitirá la construcción de 430 viviendas (de las 86 serían de protección pública de promoción privada) o apartamentos turísticos (compatibles como el uso hotelero con el terciario).

Más alturas

En sus alegaciones, la empresa plantea además un incremento de alturas, que también se acepta. "A fin de favorecer y posibilitar la implantación de dicho usos compatibles (oficinas, hotelero, dotacional y residencial) y la correcta materialización de la edificabilidad asignada a la parcela y teniendo, además, en cuenta la altura de los edificios del entorno, se considera justificado modificar el parámetro regulador del número de plantas de la edificación", expone Carrefour. Propone, en concreto, "fijar el número máximo de plantas en 16 plantas, coincidente con la altura del edificio situado con frente a la calle Hernández Lázaro o, alternativamente, en diez plantas, que es la altura de la mayor parte de los edificios situados en las calles perimetrales del centro comercial, esto es, las calles Valle de la Ballestera, al norte y Hernández Lázaro, al este.

El informe de alegaciones expone que el centro comercial existente no está fuera de ordenación y su edificabilidad está consolidada, con lo que cabe interpretar que el hipermercado seguirá operativo.

Viabilidad y necesidad

El ayuntamiento acepta en su informe final de alegaciones la propuesta de usos de Carrefour para esta parcela. Aduce que "en base a la actual necesidad de incrementar la capacidad de acogida de nueva vivienda en la ciudad, dada la alta demanda, se considera que es viable aceptar ampliar los usos en esta parcela concreta en la línea de lo solicitado, y siempre ajustada a la solución que se propone" en el plan del área funcional.

En relación a la solicitud de modificar el número máximo de alturas (ya sea 16 plantas como las edificaciones recayentes al frente del Jardín del Turia o 10 alturas como la media del entorno), a fin de que con la ocupación máxima del 50% de la parcela se puedan incorporar los usos residencial o oficinas, hotelero, dotacional, el ayuntamiento "considera adecuado lo solicitado proponiéndose aceptarlo de manera genérica". La solución incluida en el plan especial de Campanar delimita así un ámbito de planeamiento de desarrollo en la manzana de Carrefour que permitirá a sus actuales o futuros propietarios definir una ordenación pormenorizada donde se incorporen los usos genéricos citados. La operación urbanística se tendrá que sustanciar en un plan de reforma interior o un estudio de detalle.

La parcela de Carrefour objeto de la modificación de usos y alturas tiene una superficie de 63.000 m2 y una edificabilidad de 88.246 m2 de techo, de los que aproximadamente la mitad son terciario y la otra mitad residencial. Se incluyen además 8.000 metros cuadrados de zona libre y una superficie "a determinar" para calles y viario.

La promoción de más de 430 viviendas, oficinas o apartamentos turísticos en la manzana del Carrefour de Campanar podría agravar los problemas actuales de atascos que se registran a diario en el puente Nou d'Octubre donde confluye el tráfico de Pío Baroja con el de Manuel de Falla, que con los desvíos por el cierre de Pérez Galdós se ha complicado. La posibilidad de edificar en el aparcamiento de Carrefour de Campanar no será con todo algo de hoy para mañana. El plan especial del área funcional 4 de Campanar todavía tiene que pasar el filtro de la Conselleria de Cultura (por su afección a los núcleos históricos de Beniferri y Campanar, incluidas varias alquerías) y también debe ser aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Vivienda.