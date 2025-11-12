La UB es la universidad de toda España con más investigadores influyentes a nivel internacional

La edición de 2025 de la lista de los científicos más citados -Highly Cited Researchers (HCR), elaborada por Clarivate Analytics- incluye a siete investigadores de la Universitat de Barcelona entre los más influyentes del mundo. De este modo, la UB vuelve a ser la universidad de toda España con más investigadores con un alto impacto científico internacional en diferentes áreas de estudio.

La clasificación HCR es una de las más distinguidas dentro de la comunidad académica y científica internacional. Incluye a los 6.868 investigadores más relevantes del mundo en veinte campos de la ciencia y las ciencias sociales, que abarcan desde la medicina y las neurociencias hasta la agricultura, la economía o el medio ambiente. Estos científicos forman parte de más de 1.300 instituciones de 61 países, y pueden figurar en diversos campos específicos o en una categoría transversal si han tenido influencia sustancial en varios ámbitos durante la última década.

EEUU, país líder

Estados Unidos ocupa el primer lugar, con 2.669 investigadores. Le siguen China, con 1.408, y Reino Unido, con 570. Completan el ‘top 5’ Alemania, con 363, y Australia, con 311. España cuenta en esta lista con 94 investigadores. Un año más, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la institución española con más investigadores influyentes (12), y la UB es la primera universidad.

El proceso de selección de Clarivate Analytics incluye una evaluación rigurosa y el análisis de datos de artículos altamente citados (conocidos en el ámbito universitario como ‘papers’) publicados en revistas científicas y de ciencias sociales durante un periodo de once años. Además, esta clasificación internacional es un componente clave de las clasificaciones del mundo universitario con más prestigio, como el ránking de Shanghái.

Los investigadores vinculados a la UB que aparecen en la lista de los científicos más influyentes son: Agustí Àlvar (UB, Hospital Clínic de Barcelona), en la categoría de Medicina Clínica; Josep Dalmau (UB, Hospital Clínic de Barcelona), en la categoría de Neurociencias y Comportamiento; Francesc Graus (IDIBAPS, UB), en la categoría de Neurociencias y Comportamiento; Josep M. Llovet (UB, Escuela Icahn de Medicina del Hospital Monte Sinaí, en EEUU), en la categoría de Medicina Clínica; José Luis Molinuevo (UB), en la categoría de Neurociencias y Comportamiento; Joaquim Raduà (UB, IDIBAPS), en la categoría de Psiquiatría y Psicología y Albert Saiz (UB), en la categoría de Neurociencias y Comportamiento.