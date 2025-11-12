La policía desmantela el campamento del parque Central de Girona para comprobar si sus miembros pueden pedir asilo

La Policía Nacional ha desmantelado el campamento de solicitantes de asilo ubicado en el parque Central de Girona para comprobar si sus miembros pueden acceder al estatus de refugiado.

Los integrantes, la inmensa mayoría de Mali, han recogido sus pertenencias personales y han aceptado la propuesta de los agentes. El objetivo es identificarlos y verificar si pueden solicitar asilo en España y acceder al programa de la Cruz Roja.

En la zona donde se encontraban acampados solo quedaron algunos colchones y ropa en bolsas que no cabían en los coches policiales, pero la veintena de personas ya no se encuentran allí. La actuación policial se ha producido alrededor de las diez y cuarto, sin ningún incidente.

También han colaborado agentes de la Policía Local y de los Mossos d'Esquadra