Las playas metropolitanas de Barcelona registran hasta 25 especies invasoras

Después de dos años de participación ciudadana, el proyecto BioPlatgesMet ha finalizado con más de 6.000 observaciones de casi 700 especies diferentes en las playas metropolitanas. Del total de especies observadas, se han registrado un total de 47 protegidas y 25 invasoras.

Las cinco especies más observadas han sido la almeja verrugosa, la almeja blanca atlántica, la 'barqueta de Sant Pere', la 'boca roja' y la gaviota de Audouin, especie protegida esta última. Este volumen de observaciones resalta la calidad ambiental de las playas metropolitanas y las tareas de gestión integral que favorecen la biodiversidad. Los datos obtenidos servirán para definir futuras actuaciones en estos espacios naturales.

El trabajo de estos dos años servirá en el futuro para priorizar actuaciones en zonas dunares con presencia de especies invasoras, reforzar la señalización, restringir el acceso a zonas donde se hayan detectado especies protegidas y monitorizar la recuperación de la vegetación autóctona a través de los datos de seguimiento.