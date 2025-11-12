Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estudio de participación ciudadana

Las playas metropolitanas de Barcelona registran hasta 25 especies invasoras

El proyecto BioPlatgesMet ha permitido observar casi 700 especies, 47 de ellas protegidas

Los datos obtenidos servirán para definir futuras actuaciones en estos espacios naturales

Una de las jornadas de observación organizadas en el marco del proyecto A

Una de las jornadas de observación organizadas en el marco del proyecto A / AMB

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Después de dos años de participación ciudadana, el proyecto BioPlatgesMet ha finalizado con más de 6.000 observaciones de casi 700 especies diferentes en las playas metropolitanas. Del total de especies observadas, se han registrado un total de 47 protegidas y 25 invasoras.

Las cinco especies más observadas han sido la almeja verrugosa, la almeja blanca atlántica, la 'barqueta de Sant Pere', la 'boca roja' y la gaviota de Audouin, especie protegida esta última. Este volumen de observaciones resalta la calidad ambiental de las playas metropolitanas y las tareas de gestión integral que favorecen la biodiversidad. Los datos obtenidos servirán para definir futuras actuaciones en estos espacios naturales.

El trabajo de estos dos años servirá en el futuro para priorizar actuaciones en zonas dunares con presencia de especies invasoras, reforzar la señalización, restringir el acceso a zonas donde se hayan detectado especies protegidas y monitorizar la recuperación de la vegetación autóctona a través de los datos de seguimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
  2. Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
  3. Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
  4. Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
  5. Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
  6. Avalancha de turistas argentinos que arrasan con las compras en España: 'Compramos maletas y las llenamos, la ropa aquí es mucho más barata
  7. ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
  8. Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo

La UB es la universidad de toda España con más investigadores influyentes a nivel internacional

La UB es la universidad de toda España con más investigadores influyentes a nivel internacional

Más del 70% del profesorado catalán considera que el currículum es "poco adecuado"

Más del 70% del profesorado catalán considera que el currículum es "poco adecuado"

El mapa de la crisis de los cribados de Andalucía: así se reparten los casos por provincias

El mapa de la crisis de los cribados de Andalucía: así se reparten los casos por provincias

Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: "No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso"

Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: "No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso"

Las obras de la Rambla de Sant Joan de Badalona finalizarán en verano del 2026

Una joven superdotada de Alicante: "En el instituto me pusieron a ayudar a los compañeros"

Una joven superdotada de Alicante: "En el instituto me pusieron a ayudar a los compañeros"

Las playas metropolitanas de Barcelona registran hasta 25 especies invasoras

Las playas metropolitanas de Barcelona registran hasta 25 especies invasoras

Noemí Pereda: "Programas como 'La isla de las tentaciones' blanquean la prostitución y eso llega a los jóvenes"

Noemí Pereda: "Programas como 'La isla de las tentaciones' blanquean la prostitución y eso llega a los jóvenes"