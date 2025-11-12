El proyecto decayó en la pasada legislatura
Luz verde del Parlament a la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya
PSC, Junts, ERC y Comuns han aprobado en la comisión de Drets Socials el texto de la ley, cuya votación final se celebrará la semana que viene en el pleno de la Cámara
PSC, Junts, ERC y Comuns han aprobado en la comisión de Drets Socials i Inclusió el texto de la ley de la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. Se trata de una ley que el ejecutivo presidido por Pere Aragonès ya llevó al Parlament, pero decayó al finalizar la legislatura por la convocatoria anticipada de las elecciones.
La norma quiere impulsar la atención integrada social y sanitaria en Catalunya para posibilitar la máxima colaboración entre los servicios sociales y sanitarios. Está previsto que el pleno del Parlament realice la votación final la próxima semana. La CUP no ha asistido a la comisión de Drets Socials, por tanto, no ha participado de la votación de la ley. Vox ha votado en contra, mientras que el PPC se ha abstenido.
- Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
- Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
- Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- Avalancha de turistas argentinos que arrasan con las compras en España: 'Compramos maletas y las llenamos, la ropa aquí es mucho más barata
- ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
- Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo