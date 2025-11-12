Luz verde del Parlament a la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

PSC, Junts, ERC y Comuns han aprobado en la comisión de Drets Socials i Inclusió el texto de la ley de la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. Se trata de una ley que el ejecutivo presidido por Pere Aragonès ya llevó al Parlament, pero decayó al finalizar la legislatura por la convocatoria anticipada de las elecciones.

La norma quiere impulsar la atención integrada social y sanitaria en Catalunya para posibilitar la máxima colaboración entre los servicios sociales y sanitarios. Está previsto que el pleno del Parlament realice la votación final la próxima semana. La CUP no ha asistido a la comisión de Drets Socials, por tanto, no ha participado de la votación de la ley. Vox ha votado en contra, mientras que el PPC se ha abstenido.