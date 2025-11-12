El Gobierno exigirá a las autonomías que compartan los datos de la población en sanidad, dependencia y educación

El Gobierno exigirá a todas las comunidades autónomas que compartan los datos de la población de su territorio en materia de sanidad, dependencia y educación. Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ha reclamado "transparencia absoluta". Después de la crisis por los cribados de cáncer en Andalucía, el Gobierno quiere analizar todos los datos y "ponerlos a disposición de la opinión pública". "Los datos de cribados de cáncer en Andalucía no son propiedad de la Junta, son propiedad de las mujeres", ha defendido Sánchez, que ha añadido que estos datos pertenecen a todos los ciudadanos.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ha acusado a las comunidades del PP de "desmantelar el Estado del bienestar y hacer negocio con los derechos de la gente". "Se ha acabado usar dinero para ayudas fiscales o toros. Se ha acabado no cumplir la ley de interrupción voluntaria del embarazo ni el registro de objetores. Se ha acabado trocear y vender los derechos de los ciudadanos", ha advertido Sánchez, quien ha asegurado que defenderá "con uñas y dientes" el Estado del bienestar.

"Abandono de responsabilidades"

El presidente del Gobierno ha cargado directamente contra Madrid, que ha afirmado que ha sido "convertida en un casino donde Quirón siempre gana y la mayoría de los ciudadanos siempre pierden".

En el caso de Andalucía, ha remarcado que desde 2018 se han transferido 53.000 millones de euros adicionales que no se han usado para fines sanitarios, sino para "rebajar cerca de 200 millones de euros a las élites y regar con contratos la sanidad privada". "Un abandono de responsabilidades acompañado de mentiras y negligencia", ha concluido.