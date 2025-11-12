Tratamiento innovador
Un estudio abre la puerta a terapias celulares más seguras y personalizadas para personas con diabetes 2
La investigación encuentra la manera de devolver a las células madre su capacidad reparadora
¿Se puede predecir la diabetes con años de antelación y solo con un análisis de sangre?
Un equipo del Institut d'Investigació de Sant Pau ha descubierto que el factor de crecimiento fibroblástico básico (bFGF) es clave a la hora de tratar las células madre de personas con diabetes tipo 2, ya que tiene la capacidad de revertir las alteraciones funcionales de las células del tejido adiposo y favorecer la remodelación vascular de estos pacientes. La investigación, publicada en la revista científica Diabetologia, abre la puerta a terapias celulares más seguras y personalizadas basadas en el uso de las propias células del paciente.
Concretamente, el tratamiento experimental que presentan demuestra que el bFGF es capaz de modificar el perfil genético de las células de los pacientes. Aunque las células madre tienen, en condiciones normales, un papel esencial en la regeneración de tejidos, en las personas con diabetes su eficacia se ve reducida.
Además, el bFGF también tiene la capacidad de modificar los microARN, pequeñas moléculas que regulan la expresión génica y afectan directamente a la formación de vasos sanguíneos y a la reparación vascular. En resumen, este factor de crecimiento restaura la proliferación y formación de nuevos vasos sanguíneos.
Recuperación celular
“Hemos observado que el bFGF restaura funcionalmente las propiedades angiogénicas de las células endoteliales. Les devuelve su potencial proangiogénico y la capacidad para interactuar con otras células vasculares y formar nuevas estructuras vasculares. Es una recuperación muy destacada si tenemos en cuenta el daño que la diabetes produce en este tipo de células”, explica la investigadora principal del estudio y responsable del grupo de Terapia Celular y Angiogénesis en la Patología Isquémica del IR Sant Pau, Gemma Arderiu.
Durante el estudio, el equipo de investigación obtuvo muestras de tejido adiposo subcutáneo y visceral de ocho pacientes: cuatro con diabetes tipo 2 y obesidad mórbida, y cuatro no diabéticos con peso normal. Gracias al aislamiento de estas células madre, descubrieron el papel del bFGF en el crecimiento celular, la cicatrización y la formación de vasos sanguíneos. Además, lograron que las células de los pacientes con diabetes recuperaran su potencial, llegando a comportarse como las de personas sanas.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica que daña el sistema vascular y reduce la capacidad del organismo para reparar los tejidos, además de alterar los niveles de glucosa en sangre. Esta condición afecta principalmente al corazón, los riñones, el cerebro y las extremidades inferiores, generando complicaciones cardiovasculares.
- Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
- Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
- Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- Avalancha de turistas argentinos que arrasan con las compras en España: 'Compramos maletas y las llenamos, la ropa aquí es mucho más barata
- ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
- Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo