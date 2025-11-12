Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y de la participación de España en las negociaciones

Entre el 10 y el 21 de noviembre, diplomáticos de todo el mundo se reunirán el Belém (Brasil) para debatir sobre cómo acelerar el recorte de emisiones, avanzar en adaptación climática y movilizar más fondos para la causa. Todo apunta a que este encuentro podría ser uno de los más importantes y complejos de los últimos años ya que, en la práctica, tendrá que batallar entre la urgencia planetaria y el negacionismo de países como el Estados Unidos de Trump.

Siga en este directo la actualidad sobre las negociaciones, los debates y los anuncios de la cumbre del clima de Brasil (COP30).

Cientos de organizaciones lanzan un manifiesto contra la desinformación y el negacionismo climático En el tercer día de la cumbre del clima, mientras las negociaciones empiezan a ponerse en marcha, un manifiesto respaldado por más de 375 firmantes, entre los que se encuentran desde instituciones internacionales hasta académicos, pide a los responsables políticos que la cumbre de Brasil tome "una decisión firme, ambiciosa y obligatoria para defender la integridad de la información sobre el cambio climático". En vistas de que este encuentro es el primero de la historia que ha incluido esta cuestión en su agenda oficial de negociaciones, los expertos piden que "los gobiernos se comprometan a adoptar medidas sólidas para combatir la desinformación climática".

África reclama movilizar más fondos climáticos para el sur global: "No se puede descarbonizar con la cartera vacía" El gran debate de la cumbre vuelve a ser la financiación. Los delegados de Tanzania, presidente del Grupo Africano, ya han pedido a los países ricos que "respalden sus palabras con dinero" y han explicado que "lo que África necesita es una financiación predecible y basada en subvenciones para convertir las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) en acciones." Richard Muyungi, en representación de 54 naciones africanas, ha declarado en las últimas horas que "no se puede descarbonizar con la cartera vacía" y que, de hecho, los efectos del clima ya están reduciendo hasta un 5 % el PIB de África cada año.

El tercer día de la cumbre de Belém arranca con energía El tercer día oficial de negociaciones de la cumbre del clima de Belém (COP30) ha arrancado con mucha energía. Este año, la presidencia del encuentro ha optado por llevar a cabo las negociaciones iniciales a través de grupos técnicos y encuentros a puerta cerrada. Según se pactó el lunes durante el plenario de apertura, se está trabajando a la vez en cómo acelerar la reducción de emisiones, cómo desplegar una hoja de ruta global sobre adaptación y cómo movilizar más fondos para ayudar a los países en vías de desarrollo a hacer frente al caos climático. Por el momento, todo parece que avanza por el buen camino aunque, por el momento, aún no ha trascendido ningún resultado.

La arquitecta del Acuerdo de París afirma que "es bueno" que Estados Unidos no esté en la cumbre La ausencia de diplomáticos del gobierno de Trump en los pasillos de la cumbre del clima de Brasil ha sido definida como "algo bueno" por parte de Christiana Figueres, exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 'arquitecta' del Acuerdo de París. Según ha explicado la diplomática al diario 'The Guardian', el hecho de que los negociadores de Trump no estén en el encuentro significa que "no podrán ejercer su intimidación directa". "Incluso si Estados Unidos intenta influir en las disputas, no tendrá éxito porque muchos países se han dado cuenta de que la acción climática es lo que más les conviene", ha afirmado

La lucha contra la desinformación y el negacionismo logra por primera vez entrar en la agenda de oficial de debates Negar la existencia del cambio climático o difundir informaciones falsas sobre este fenómeno se ha convertido en un problema de primera magnitud que no solo está poniendo en riesgo el despliegue de medidas efectivas para hacer frente al caos climático sino que, además, está afectando a la integridad de millones de personas de todo el mundo. Por eso mismo, por primera vez en la historia, la cumbre del clima de Brasil (COP30) ha decidido incluir en la mesa de oficial de negociaciones de este encuentro el debate sobre la "integridad de la información" y, en definitiva, sobre qué hacer para garantizar que el negacionismo no siga cogiendo impulso en un planeta en llamas. (Más información, en este enlace).

España y Alemania aportan 100 millones de euros a dos iniciativas climáticas globales España anuncia que aportará 35 millones de euros al Fondo Estratégico para el Clima (SCF), la ventanilla concesional de los CIF. De esta cantidad, 3 millones se destinarán al Programa de Naturaleza, Personas y Clima y 32 millones más al nuevo programa de Acelerando Inversiones en Resiliencia e Innovaciones para Economías Sostenibles, lanzado recientemente por los CIF y presentado en esta cumbre del clima. "Con esta aportación, nos convertimos, junto con Alemania, en los primeros países en contribuir al programa ARISE, superando conjuntamente los 100 millones de dólares en financiación. Esta contribución permitirá poner en marcha el programa, movilizar los primeros planes de inversión y avanzar en su implementación", afirma la delegación española desplegada en la cumbre de Belém

El gobierno de Trump no envía a ningún delegado a las negociaciones de la cumbre del clima de Belém Por primera vez en la historia, Estados Unidos no ha enviado ningún representante gubernamental a la cumbre del clima. Según desvela un análisis de la plataforma 'Carbon Brief', el gobierno de Trump ha optado por no enviar a ningún representante oficial a este encuentro. Sí asisten cientos de diplomáticos vinculados a gobiernos locales y regionales pero nadie del gabinete de Trump. "Estados Unidos se une a Afganistán, Myanmar y San Marino como los únicos países que no han registrado una delegación para la cumbre", apunta el análisis.

La urgencia de actuar frente a la era de los desastres climáticos extremos La cumbre de Belém arranca tan solo unos días después de que el tifón Fung-Wong azotara Filipinas y semanas después de que el huracán Melissa devastara zonas como Jamaica. El enorme impactod de estos fenómenos muestra hasta qué punto la inacción climática puede costar vidas. Por eso mismo, en el arranque oficial de las negociaciones, los representantes de los países vulnerables piden que la discusión no olvide las víctimas de la crisis climática en el sur global. UnaMay Gordon, antigua negociadora de Jamaica, afirma que "Belém debe demostrar al mundo que es un símbolo de la acción climática"

Un análisis indica que China lleva ya 18 meses frenando sus emisiones Un análisis liderado por la plataforma 'Carbon Brief' sostiene que las emisiones de dióxido de carbono de China llevan al menos 18 meses estancadas y empiezan a dar signos de remitir. "La rápida adopción de vehículos eléctricos (VE) hizo que las emisiones de CO2 del combustible para el transporte cayeran un 5 % interanual, mientras que también hubo disminuciones en la producción de cemento y acero", afirma el estudio, publicado este martes en la segunda jornada de la cumbre de Brasil.